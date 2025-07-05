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致死率高達30%！　醫示警：熱傷害不處理恐致命不容輕忽

▲林錦生醫師指出，熱傷害不處理恐致命不容輕忽

▲林錦生醫師指出，熱傷害不處理恐致命，不容輕忽。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

酷暑來臨，熱傷害事件時有所聞？聯新國際醫院急診醫學部林錦生醫師指出，近期急診收治一名年約40多歲男性勞工，在通風不良的鐵皮屋中工作數小時後，出現噁心、嘔吐與意識不清等症狀，同事緊急將他送醫時，出現耳溫高達40°C，皮膚乾燥等情況，確診為中暑，緊急以藥物降溫與輸液搶救，住院治療後已康復返家。

林錦生說，中暑是熱傷害中最危急的狀況，屬於中樞體溫調節系統失衡，患者體溫快速升高且無法正常排汗，易引發多重器官衰竭、急性腎損傷、心因性休克等併發症。急性腎損傷恐又衍生尿毒症、酸血症與高血鉀症等併發症，進一步增加死亡風險。與嚴重急性呼吸道症候群(SARS)不到10%的致死率相比，中暑的致死率可能高達30%，不容輕忽。

中暑的高危險群可分成兩類：
˙勞動型中暑：常在高溫密閉空間內作業，風險極高的中壯年體力工作者。
˙傳統型中暑：嬰幼兒、65歲以上長者、慢性病患者、免疫力低下者及戶外運動者。

除了中暑外，還有三種常見的熱傷害型態：
˙熱痙攣：因大量出汗導致電解質流失，造成肢體肌肉局部抽筋，常見於運動員或戶外勞動者。
˙熱昏厥：長時間站立於濕熱環境，因血液分散到體表四肢，造成腦部灌流不足而突然性昏倒，但體溫量測大多屬於正常，常見於軍人訓練、學生朝會或夏令營童子軍等。
˙熱衰竭：大量出汗造成脫水，出現頭暈、噁心、皮膚濕冷等症狀，是中暑前兆，若未及時處理，可能惡化為中暑。

發現有人疑似熱傷害時，正確的急救五步驟是：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」。林錦生強調，在等待救護人員抵達前，於患者意識清醒下，可以讓他補充水分和低糖的運動飲料以補充電解質，並採用冰袋冰敷腋下、脖子、後背跟大腿內側等位置，若能及時執行物理性降溫措施，可能比藥物治療更有效，爭取治療的黃金時間。

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