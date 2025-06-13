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子宮肌瘤引發大出血　婦科醫教您如何戰勝肌瘤無傷通關

▲子宮肌瘤引發大出血

▲子宮肌瘤引發大出血，醫師任士熙教您如何戰勝肌瘤無傷通關。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一名28歲的女性上班族，日前在公司突然下體大量出血並當場昏倒，經送往急診室搶救後，抽血發現血色素僅6.5mg/dl，顯示血液中攜帶氧氣的血紅素含量嚴重不足，已屬嚴重貧血，經聯新國際醫院婦產科任士熙主任診斷，超音波掃描發現子宮有一個5公分的複雜性黏膜下肌瘤，正是導致她經期已過卻異常大出血、甚至休克的元兇。

聯新國際醫院12日表示，個案肌瘤的複雜度在於有三分之一在子宮內膜，三分之二位於子宮壁，因肌瘤會刺激局部血管異常增生，而這些新生血管非常脆弱，容易因摩擦破裂，引發難以預期的嚴重出血。

因此任士熙主任先以藥物穩定患者狀況並緊急止血後，考量患者年輕且有生育計畫，決定採用子宮鏡雷射汽化手術，不需在腹部留下傷口，且能一次性完整切除。術後，患者僅感腹部微酸與輕微出血，隔日即能順利出院返家。經過回診追蹤三個月後，子宮恢復正常，月經量與血色素也回升至12 mg/dl。

任士熙主任進一步說明，子宮肌瘤是女性最常見的良性腫瘤之一，主要由平滑肌細胞增生形成，是育齡婦女最常發生的骨盆腔腫瘤，基因恐是子宮肌瘤生成的主因，統計顯示40歲以下女性，每4人就有1人有肌瘤，40歲以上的比例為一半。然而，多數肌瘤因無明顯症狀而容易被忽略。

子宮肌瘤的切除方式會根據肌瘤的大小、位置及病人的整體狀況量身規劃，有：腹腔鏡手術、傳統子宮鏡手術、子宮鏡雷射手術3種手術方案選擇。目前肌瘤治療以保留子宮為主流方向。任士熙主任也呼籲，已知有肌瘤體質的女性，日常飲食應適量攝取大豆異黃酮，因為過量豆製品可能刺激荷爾蒙促進肌瘤生長。同時要保持情緒穩定、避免壓力過大、規律作息與飲食均衡，有助於降低肌瘤復發的風險。

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