　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

八方藝術節壓軸畫展　水墨畫家袁之靜與自然對話

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲八方藝術節壓軸展由水墨書畫家袁之靜「大塊噫氣」展出。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

2025年首屆「八方藝術節」自5月起展開系列展覽，歷經跨國藝術家的交流與多元風格的對話，將於26日至31日迎來最後一檔壓軸展，由知名水墨書畫家袁之靜，於國立台灣美術館2樓多媒體講堂外走廊展出。此次展覽以文人精神為基底，結合當代視野，呈現詩、書、畫、印之間的深厚功力與創新探索。

總策展人賴慕芬表示，「八方藝術節自5月起由新加坡黃意會『時光。印記』開場，到台灣袁之靜水墨書畫壓軸，首尾呼應，展現東方藝術從傳統到當代表現的脈絡延續。感謝國美館提供多媒體講堂外走廊展出空間，支持多元文化與新住民藝術家的交流；活動同時由壹元書院、高師大東南亞暨南亞研究中心及台中YMCA共同承辦，透過藝術展現跨文化的對話與理解。

袁之靜自幼承襲父親八然先生的庭訓，40餘年來浸淫於詩詞、書法與水墨創作，始終堅持「畫中有詩、詩中有畫」，並透過落款與題詩讓作品更添層次。她崇尚「師法自然」，長年走訪山水，將觀察與體悟轉化為筆墨語彙。作品中既有山川的澄明氣韻，也有花鳥的靈動神采，隨著筆鋒的起落與墨色的濃淡，展現生命節奏與精神意境。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲袁之靜（中紅衣者）與活動表演舞團合影 。（圖／記者白珈陽攝）

袁之靜近年來持續拓展當代水墨的疆界，主視覺「應無所住」以墨色淡彩交融，線條層疊間展現虛實流動。光影留白，動靜互映，似夢似醒，傳達「應無所住」的哲思與心靈對話。另一作品〈虛實之間〉，透過黑白交錯與自動性技法，營造出可多向詮釋的抽象空間，畫面甚至可旋轉觀賞，讓觀者在不同角度間發現新的意境。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼袁之靜近年來持續拓展當代水墨的疆界，主視覺「應無所住」以墨色淡彩交融，線條層疊間展現虛實流動 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

袁之靜指出，這次展覽的主題「大塊噫氣」，出於莊子齊物論，大塊是指天地，噫氣是指一口氣、一縷風，即水墨創作，在天地之間尋求「氣韻生動」，將天地自然的呼吸與創作者心靈的節奏，融於筆墨之間，與自然對話，尋求心靈的共鳴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女偶像穿內衣逛老街！「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了
不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告
公開王鶴棣吵架女友音檔！爆料網友被平台禁言…陸網預言最慘下場
快訊／「芝蔴街美語」母公司財報出包　最快明年1／2終止上櫃
A7接待中心成火海　在地曝：部分空間改賣家電
小貓誤入老虎園　被叼走咬死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東警分局實施防搶演練　強化金融機構安全應變能力

台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

芳療師返鄉獻愛心　教義工守護孤老

台東達仁鄉登山客失聯　警消出動平安尋獲

台東警深夜排解電動機車故障　旅客感動：好險有你們！

拜月老、看夕陽、喝咖啡　台南七夕情侶行程大公開

竹市長者免費健檢9月1日起開放預約　邀請長輩及早登記

八方藝術節壓軸畫展　水墨畫家袁之靜與自然對話

嘉市警局攜手獅子會反酒駕　模擬酒醉眼鏡震撼示範

台南市南安國小通學步道啟用　綠意舒心、安全再升級

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

台東警分局實施防搶演練　強化金融機構安全應變能力

台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

芳療師返鄉獻愛心　教義工守護孤老

台東達仁鄉登山客失聯　警消出動平安尋獲

台東警深夜排解電動機車故障　旅客感動：好險有你們！

拜月老、看夕陽、喝咖啡　台南七夕情侶行程大公開

竹市長者免費健檢9月1日起開放預約　邀請長輩及早登記

八方藝術節壓軸畫展　水墨畫家袁之靜與自然對話

嘉市警局攜手獅子會反酒駕　模擬酒醉眼鏡震撼示範

台南市南安國小通學步道啟用　綠意舒心、安全再升級

「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！　原因曝光...公司道歉

2025鬼月普渡禁忌！　命理師曝15大NG祭品清單「拜錯衰整年」

商品價格調漲，照樣吸引人潮！想要投資必先懂「金牛事業」概念

台東警分局實施防搶演練　強化金融機構安全應變能力

25歲詐團主嫌帶娘子軍！媽媽級車手團破功　檢求重刑8年

英超／16歲小將恩古莫哈100分鐘超狂絕殺！　利物浦3比2驚險擊退紐卡索

台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

台鋼「狀元」韋宏亮28日二軍開箱　橫田久則：預計投一局

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死　詭異設計釀禍

【民進黨團請辭潮】王義川被問是否續任副幹事長

地方熱門新聞

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

玉山冰雹大爆發積冰5公分！驚人白一片

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

台南市環保局睽違3年再招考清潔隊臨時人員釋出330名額

許淑華：南投縣明年可望零負債

白河警公布9月最新測速路段！日夜不定點執法駕駛放慢車速

泡麵土地公石龍宮加碼捐3輛交通車

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

屏東男父親失聯急求助　里港警田園尋獲

健保署強化廉政誠信教育 聚焦法治與便民

強化防癌保護力　花蓮國中男生全面接種HPV疫苗

防蚊液暖心送進消防隊！圓山慈善協會捐800瓶守護前線南消

9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

2年22次無照上路　男遭罰40萬被查封土地秒繳清

更多熱門

相關新聞

臺北水彩雙年展「精選117幅作品」勾勒最美生活日常

臺北水彩雙年展「精選117幅作品」勾勒最美生活日常

走在台北市中心，想要來點不同的週末安排，不只可以散步喝咖啡，還能在轉角遇見一場充滿色彩驚喜的展覽！「水彩經典—2025第二屆臺北水彩雙年展」現正於藝文大樓優雅登場，117幅水彩作品把自然風景、日常場景到人文故事通通搬進展場，讓大家在生活的步調裡，也能停下來感受水彩透明、暈染與光影的魅力！

台東藝術節深化社會連結

台東藝術節深化社會連結

藝術宅急便！雲林11鄉鎮巡演布袋戲、馬戲、音樂

藝術宅急便！雲林11鄉鎮巡演布袋戲、馬戲、音樂

藝術夏令營人氣爆棚「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

藝術夏令營人氣爆棚「藝起學」夏令營啟發小小藝術家創意力

《呼喚CALLING》美展國美館登場

《呼喚CALLING》美展國美館登場

關鍵字：

藝術袁之靜水墨畫文化交流展覽

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面