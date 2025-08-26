八方藝術節壓軸畫展　水墨畫家袁之靜與自然對話

▲八方藝術節壓軸展由水墨書畫家袁之靜「大塊噫氣」展出。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

2025年首屆「八方藝術節」自5月起展開系列展覽，歷經跨國藝術家的交流與多元風格的對話，將於26日至31日迎來最後一檔壓軸展，由知名水墨書畫家袁之靜，於國立台灣美術館2樓多媒體講堂外走廊展出。此次展覽以文人精神為基底，結合當代視野，呈現詩、書、畫、印之間的深厚功力與創新探索。

總策展人賴慕芬表示，「八方藝術節自5月起由新加坡黃意會『時光。印記』開場，到台灣袁之靜水墨書畫壓軸，首尾呼應，展現東方藝術從傳統到當代表現的脈絡延續。感謝國美館提供多媒體講堂外走廊展出空間，支持多元文化與新住民藝術家的交流；活動同時由壹元書院、高師大東南亞暨南亞研究中心及台中YMCA共同承辦，透過藝術展現跨文化的對話與理解。

袁之靜自幼承襲父親八然先生的庭訓，40餘年來浸淫於詩詞、書法與水墨創作，始終堅持「畫中有詩、詩中有畫」，並透過落款與題詩讓作品更添層次。她崇尚「師法自然」，長年走訪山水，將觀察與體悟轉化為筆墨語彙。作品中既有山川的澄明氣韻，也有花鳥的靈動神采，隨著筆鋒的起落與墨色的濃淡，展現生命節奏與精神意境。

▲袁之靜（中紅衣者）與活動表演舞團合影 。（圖／記者白珈陽攝）



袁之靜近年來持續拓展當代水墨的疆界，主視覺「應無所住」以墨色淡彩交融，線條層疊間展現虛實流動。光影留白，動靜互映，似夢似醒，傳達「應無所住」的哲思與心靈對話。另一作品〈虛實之間〉，透過黑白交錯與自動性技法，營造出可多向詮釋的抽象空間，畫面甚至可旋轉觀賞，讓觀者在不同角度間發現新的意境。

袁之靜指出，這次展覽的主題「大塊噫氣」，出於莊子齊物論，大塊是指天地，噫氣是指一口氣、一縷風，即水墨創作，在天地之間尋求「氣韻生動」，將天地自然的呼吸與創作者心靈的節奏，融於筆墨之間，與自然對話，尋求心靈的共鳴。