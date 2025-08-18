藝術宅急便出發！雲林11鄉鎮巡演　布袋戲、馬戲、音樂全上場

▲雲林縣政府今年再推「藝術宅急便」，從8月到11月要把舞蹈、戲劇、馬戲、音樂等多元表演藝術送進11個鄉鎮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

藝文饗宴送到家門口！雲林縣政府今年再推「藝術宅急便」，從8月到11月要把舞蹈、戲劇、馬戲、音樂等多元表演藝術送進11個鄉鎮，包括元長、林內、二崙、水林、崙背、東勢、大埤、土庫、斗南、莿桐與古坑。這次更串聯文化部「振興偏鄉巡演計畫」，邀請大家「開門迎藝」，把藝文能量灑滿鄉間角落。

縣長張麗善表示，雲林長年重視「文化平權」，透過「藝術宅急便」讓表演藝術走出劇院，不管是宮廟廣場、學校操場，甚至圖書館旁的小空地，都能搖身一變成為舞台。她說：「雲林的文化底蘊深厚，從布袋戲、戲曲到當代音樂、舞蹈與馬戲，都是珍貴資產，現在我們要把笑聲、掌聲與感動送進每個角落。」

縣府文化觀光處長陳璧君補充，今年規模更勝以往，邀來全台優秀團隊輪番上陣，包括「春河劇團」、「身聲劇場」、「FOCASA馬戲團」、「壞鞋子舞蹈劇場」、台中市的「臺灣青年管樂團」，以及雲林在地之光「太日樂集」、「鳳武薪傳」、「廖文和布袋戲團」、「臺灣特技團」。節目類型五花八門，從布袋戲、兒童劇到舞蹈、音樂、特技馬戲一應俱全。

活動將從8月23日開跑至11月15日，共11場次巡演，場場免費，還特別結合各地場域，讓藝術真正走進生活。「藝術宅急便」的精神，就是讓看戲不再是「進劇院的大事」，而是鄉親在宮廟前、校園草地或圖書館旁，也能自在享受的日常。

今年活動更有加碼好康！只要參加任一場演出，就能獲得集點，三場換手機吊帶或硅藻土杯墊，五場換限量U型枕或文青冷水壺；最狂「追劇王」若看滿八場，還能抱回限量設計款T恤。不只如此，場場還有摸彩驚喜，民眾只要入場就有機會抽中家電大獎。雲林縣府強調，文化不該有距離，藝術更不應分城鄉。「藝術宅急便」就是要把藝文的能量和熱度，送到家門口。

▲只要參加任一場演出，就能獲得集點，三場換手機吊帶或硅藻土杯墊，五場換限量U型枕或文青冷水壺。（圖／記者游瓊華翻攝）