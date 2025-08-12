旅居埃及藝術家馮孝英　《呼喚CALLING》美展在國美館登場！

▲藝術家馮孝英2025全新創作《呼喚CALLING》於國美館展出 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

2025八方藝術節系列展，長年旅居埃及、具有跨文化生命經驗的藝術家馮孝英，帶來2025全新創作《呼喚CALLING》，即日起至17日於國美館多媒體講堂外走廊展出。作品以埃及圖騰、信仰象徵及靈性追尋為核心，融合女性視角與遷徙記憶，呈現出深具文化厚度與內在共鳴的畫境。

八方藝術節總策展人賴慕芬表示，馮孝英1980年代與埃及籍丈夫成婚，長期旅居中東地區，成為當地的新住民。2013年丈夫退休後，夫妻倆返台定居，十多年來積極往返台灣與埃及，推動台埃藝文交流，也關懷在台的中東新住民，生活與文化需求。搭起文化橋樑，長期陪伴與協助來台的中東配偶與家庭，讓「被照顧者成為照顧者」，透過文化理解建立互信與支持。

本檔展覽主視覺作品《雲的召喚》，以層層堆疊的圖像語彙傳達創作者對信仰、生命與宇宙的思索。畫面上方的智慧使者，頭戴金冠羽毛的「戴勝鳥」，象徵愛與智慧，引領觀者穿越文化與靈魂之境；其下方站立於石榴與聖牛頭頂的畫面配置，取材自古埃及神話意象，石榴象徵愛與繁衍，聖牛則代表生育與豐收的守護神。畫中倒置的金字塔意喻「憐憫的造物者」，古埃及人牽引雲朵靈性的場景，則反映人類對靈魂昇華的渴望。身為穆斯林馮孝英表示，創作畫面左下角中，靜靜佇立的伊斯蘭清真寺，是心中信仰的象徵，藉此表達對精神寄託的敬重與依循。

作品中「地毯」元素為中東文化的重要生活象徵。在沙漠的寒夜中溫暖家庭的地毯，反映女性在家庭中的堅韌與愛。馮孝英表示：「每一塊地毯都是部落記憶的編織，既實用也神聖」。回憶起造訪尼羅河三角洲莎草田，馮孝英驚見沙漠之中長出莎草，孕育人類書寫歷史的紙張，自然與文化交錯的力量，讓人深感敬畏，所以在2019年舉辦過「莎草紙與宣紙的對話」、「藝遊新象」等文化交流展，積極搭建跨國藝術橋梁。馮孝英說：「我的畫不是異國風情的展示，而是文化記憶與靈魂回應的交響。」藝術是自由與理解的橋樑，願透過作品傳遞信仰、文化與靈性共振的力量。

旅居歐、亞、美、非逾三十年，馮孝英見證不同文化如何在日常交織，尤其在中東見證信仰如何支撐人心，也深深影響創作視角與生命態度。馮孝英《呼喚 CALLING》展出後，美國新住民藝術家陳映潔與其夫婿畢德森，以及台灣本地藝術家袁之靜，將依序接力展出，展現多元文化交融的當代表現。

第一屆2025八方藝術節，由國立台灣美術館、壹元書院、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心及台中YMCA共同策劃，以「跨域、共融、地方連結」為核心，邀集來自不同國家與文化背景的新住民藝術家，透過當代藝術呈現多元文化交融。藝術節自啟動以來，已展出多位新住民與本地藝術家的創作。總展期至8月底結束。策展團隊表示，未來將持續推動國際文化交流與地方連結，讓更多跨文化故事透過藝術被看見。

