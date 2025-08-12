　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

旅居埃及藝術家馮孝英　《呼喚CALLING》美展在國美館登場！

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲藝術家馮孝英2025全新創作《呼喚CALLING》於國美館展出 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

2025八方藝術節系列展，長年旅居埃及、具有跨文化生命經驗的藝術家馮孝英，帶來2025全新創作《呼喚CALLING》，即日起至17日於國美館多媒體講堂外走廊展出。作品以埃及圖騰、信仰象徵及靈性追尋為核心，融合女性視角與遷徙記憶，呈現出深具文化厚度與內在共鳴的畫境。

八方藝術節總策展人賴慕芬表示，馮孝英1980年代與埃及籍丈夫成婚，長期旅居中東地區，成為當地的新住民。2013年丈夫退休後，夫妻倆返台定居，十多年來積極往返台灣與埃及，推動台埃藝文交流，也關懷在台的中東新住民，生活與文化需求。搭起文化橋樑，長期陪伴與協助來台的中東配偶與家庭，讓「被照顧者成為照顧者」，透過文化理解建立互信與支持。

本檔展覽主視覺作品《雲的召喚》，以層層堆疊的圖像語彙傳達創作者對信仰、生命與宇宙的思索。畫面上方的智慧使者，頭戴金冠羽毛的「戴勝鳥」，象徵愛與智慧，引領觀者穿越文化與靈魂之境；其下方站立於石榴與聖牛頭頂的畫面配置，取材自古埃及神話意象，石榴象徵愛與繁衍，聖牛則代表生育與豐收的守護神。畫中倒置的金字塔意喻「憐憫的造物者」，古埃及人牽引雲朵靈性的場景，則反映人類對靈魂昇華的渴望。身為穆斯林馮孝英表示，創作畫面左下角中，靜靜佇立的伊斯蘭清真寺，是心中信仰的象徵，藉此表達對精神寄託的敬重與依循。

作品中「地毯」元素為中東文化的重要生活象徵。在沙漠的寒夜中溫暖家庭的地毯，反映女性在家庭中的堅韌與愛。馮孝英表示：「每一塊地毯都是部落記憶的編織，既實用也神聖」。回憶起造訪尼羅河三角洲莎草田，馮孝英驚見沙漠之中長出莎草，孕育人類書寫歷史的紙張，自然與文化交錯的力量，讓人深感敬畏，所以在2019年舉辦過「莎草紙與宣紙的對話」、「藝遊新象」等文化交流展，積極搭建跨國藝術橋梁。馮孝英說：「我的畫不是異國風情的展示，而是文化記憶與靈魂回應的交響。」藝術是自由與理解的橋樑，願透過作品傳遞信仰、文化與靈性共振的力量。

旅居歐、亞、美、非逾三十年，馮孝英見證不同文化如何在日常交織，尤其在中東見證信仰如何支撐人心，也深深影響創作視角與生命態度。馮孝英《呼喚 CALLING》展出後，美國新住民藝術家陳映潔與其夫婿畢德森，以及台灣本地藝術家袁之靜，將依序接力展出，展現多元文化交融的當代表現。

第一屆2025八方藝術節，由國立台灣美術館、壹元書院、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心及台中YMCA共同策劃，以「跨域、共融、地方連結」為核心，邀集來自不同國家與文化背景的新住民藝術家，透過當代藝術呈現多元文化交融。藝術節自啟動以來，已展出多位新住民與本地藝術家的創作。總展期至8月底結束。策展團隊表示，未來將持續推動國際文化交流與地方連結，讓更多跨文化故事透過藝術被看見。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚見「支解狗肉」！每公斤賣400元
賞巴掌逼大學生下跪道歉！「田老大」店要倒了
高鐵明天中午前正常行駛　旅客未搭乘「1年內全額退票」
恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持
楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」　陸警擴大13縣市
前樂天女神認和馬傑森交往！　時間點「跟林襄重疊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

屏東13日停班停課　東港安泰醫院照常服務「開颱風特別門診」

颱風警報！　楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

安平開台天后宮做16歲成年禮　巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

新住民勞動參與率近75%　嘉義就業中心成功媒合圓她的夢

旅居埃及藝術家馮孝英　《呼喚CALLING》美展在國美館登場！

嘉義市購物節「滿千送百」　登錄金額破3億元創新高

楊柳颱風警報！　嘉義阿里山國家森林遊樂區提前休園

楊柳颱風來襲！　嘉義長庚門診調整通告

南市明德、環湖社區奪紫絲帶認證　黃偉哲：讓防暴落實日常

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

屏東13日停班停課　東港安泰醫院照常服務「開颱風特別門診」

颱風警報！　楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

安平開台天后宮做16歲成年禮　巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

新住民勞動參與率近75%　嘉義就業中心成功媒合圓她的夢

旅居埃及藝術家馮孝英　《呼喚CALLING》美展在國美館登場！

嘉義市購物節「滿千送百」　登錄金額破3億元創新高

楊柳颱風警報！　嘉義阿里山國家森林遊樂區提前休園

楊柳颱風來襲！　嘉義長庚門診調整通告

南市明德、環湖社區奪紫絲帶認證　黃偉哲：讓防暴落實日常

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃合照曝光

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

荒姨順產兒子！打無痛分娩「完全沒用」　生產飆淚片曝光

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

玉兔抓包2歲兒「衣服有口紅印」！　追問真相下秒變臉：太值錢了

廁所門掛鉤為何「一長一短」！他曝背後原因　網喊長知識了

到郭哲敏88會館飲宴沒通報　警官辯正常聚餐「不服申誡」仍吞敗

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

地方熱門新聞

風雨預報達標！高雄8/13停班停課

屏東恐迎330毫米大豪雨！周春米下令全縣戒備

即／基隆八斗子漁港火燒船　6人緊急跳船

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

嚴正駁斥民眾黨不實指控南市府揭黃國昌雙標漠視新北被糾正

蘭嶼預拌混凝土車自撞山壁 駕駛受困車內明顯死亡

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢南門段城垣緊急加固

全國救護技術員冠軍在台南！黃偉哲頒金箔獎表揚救命英雄

台南推地震情境桌上演習平時做實、災時才能做對

南投縣政府擴增第二協作據點「竹夢會所」助精障者自立

屏東女帳戶突現不明金錢疑遭詐　警耐心助解惑

埔里飯店變雕塑教室邀藝術家「住」村創作

奧萬大、合歡山明天預警性休園

颱風來襲　台電屏東進駐恆春+小琉球

更多熱門

相關新聞

玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza首檔展覽《書畫博客》　藏家分享會藝友雲集

玲廊滿藝畫廊於Dream Plaza首檔展覽《書畫博客》　藏家分享會藝友雲集

《書畫博客：藏家分享會》是一場藝術與生命的深度交流，8/10由統一集團藝文品牌玲廊滿藝策劃主辦分享會，在台北Dream Plaza 6F博客來書店，邀請首檔展覽藝術收藏家暨藝術創作者、空間設計曾輝榮總監，親自分享其多年收藏的經驗與對美學的洞察。

台東美術館推全台首座「夜間觀賞」展覽

台東美術館推全台首座「夜間觀賞」展覽

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

JAMEI CHEN將天母「另空間」改裝

JAMEI CHEN將天母「另空間」改裝

十二首情詩流動！台東工藝國際駐村啟動

十二首情詩流動！台東工藝國際駐村啟動

關鍵字：

藝術跨文化埃及展覽文化交流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市　

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面