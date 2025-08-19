台東藝術節深化社會連結　與智障者家長協會共創「沒有人是孤島」

▲2025藝術節邀請台東智障者家長協會學會學員製作的週邊小物「島嶼擴香石」。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府主辦的「台東藝術節」今年以「沒有人是孤島」為主題，不僅展現藝術多元樣貌，更強調藝術與社會的連結。縣府今年再次攜手台東智障者家長協會，共同製作藝術節週邊商品「島嶼擴香石」，透過合作實踐，彰顯藝術與社福攜手推動共融的精神。

縣府指出，雙方合作始於2024年，當時文化處與協會合作，在飛人集社的親子節目《初生 La Naissance》中推出全台首場「輕鬆自在場」演出。協會青年更擔任審稿委員，參與製作「易讀易懂節目單」，幫助不同需求的觀眾快速理解節目內容。該節目單於演出當天發送給所有入場觀眾，成為別具意義的共創案例。

今年合作進一步延伸至藝術節週邊商品，邀請協會學員參與「島嶼擴香石」製作，透過創作表達他們對藝術與島嶼的想像。縣府表示，這些作品不僅承載藝術美感，也蘊含協會家長與孩子們32年來的堅持與信念，象徵每個人都應該被社會看見與接納。

此外，縣府文化處也安排協會學員走進劇場，觀賞由魏廣晧爵士大樂團與台法混血爵士歌手 Estelle Perrault 演出的《台東最搖擺》，讓孩子們能親身體驗藝術魅力，在音樂中自由舞動，享受演出氛圍。

縣府強調，台東藝術節不僅是藝術展演活動，更是一種社會力量的凝聚與溫暖的傳遞。透過與社福團體合作，期盼營造共融環境，讓不同群體都能在藝術中找到歸屬，展現「沒有人是孤島」的核心精神。