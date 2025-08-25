川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

　
川普暴怒嗆兩大媒體做假新聞　批該撤照處理　

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump） 週日深夜在社群平台發文，猛烈抨擊美國兩大電視網《ABC》及《NBC》為「假新聞」，更痛批其報導內容充滿偏見，揚言將支持聯邦通訊委員會（ FCC ）撤銷兩家電視台的廣播執照。

川普在貼文中指出，這兩家新聞媒體高達97%的報導都在負面批評他，他認為這種情況下，媒體根本就是民主黨的附屬機構。他寫道：「如果真是如此，根據許多人的說法，他們根本就是民主黨的打手，應該被吊銷執照。」

不過，川普並未說明這個97%的數據從何而來。但今年稍早，保守派媒體監督組織「媒體研究中心」（ Media Research Center, MRC ）曾發布一項研究，發現對川普上任頭100天的報導中，有「92%」是負面內容。

川普隨後發布另一則貼文，再次痛批兩台是「假新聞」（ FAKE NEWS ），並質疑它們為何不用每年支付數百萬美元的執照費。他寫道：「他們應因不公平地報導共和黨人和／或保守派而失去執照，但至少，他們應為擁有隨時隨地使用最有價值電波的特權而付出高昂代價！！！」他更狠批：「扭曲的『新聞業』不該被獎勵，應該被終結！！！」

根據美國法律，任何基於新聞偏見而撤銷執照的舉動都將違反憲法第一修正案的言論自由保障。事實上，過去法院也曾多次駁回類似的嘗試。

值得注意的是，《ABC》和《NBC》作為全國性電視台，本身並不直接持有針對新聞內容的 FCC 執照。它們是透過向全國各地的地區性附屬台提供節目來進行廣播，而這些附屬台才需要向 FCC 申請執照。此外，只有美國國會才有權徵收執照費用。

這並非川普第一次對媒體發起攻擊。去年，他與《ABC》就一宗誹謗訴訟達成和解，後者支付了 1500 萬美元。今年稍早，《派拉蒙環球》（ Paramount Global ）和《CBS》也因川普 提出的選舉干預訴訟而與其達成和解，並支付了賠償金。

 

