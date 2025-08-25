「領土交換」恐卡關！　烏俄和談4大爭議條件一次看

▲普丁與澤倫斯基的會談遙遙無期。（組圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布積極安排烏俄領袖會晤及三方會談，但交戰雙方對於停火條件，似乎依然存在巨大分歧，和平協議恐怕仍遙遙無期。《華盛頓郵報》也撰文整理出目前4大爭議點。

►領土問題◄

該議題被視為最大癥結點。俄方堅持保有目前控制的烏克蘭1/5領土，包括2014年併吞的克里米亞，以及2022年開戰後占領的盧甘斯克（Luhansk），頓內茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）的大部分地區，甚至要求國際社會在法律上承認這些地區「併入俄羅斯聯邦」。

相對地，澤倫斯基強調烏克蘭絕不割讓主權領土，而且該議題非常重要，只應該在美俄烏三方會談中討論。儘管川普坦言「我們需要討論可能的領土交換」，這個想法在烏克蘭國內仍然極不受歡迎，並且可能違反該國憲法。

▼俄羅斯要求烏克蘭中立、去軍事化。圖為烏克蘭軍隊。（圖／路透）



►中立＆安全保障◄



俄方要求烏克蘭保持中立，禁止加入軍事聯盟及打破中立狀態的國際條約。不過，烏克蘭把加入北約視為關鍵的安全保障。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）透露，華府可能提供類似「北約第5條款」的集體防禦安全保障，但不會在北約框架下運作，而是由美國與歐洲國家直接提供支持。他宣稱，普丁與川普會面時，已經同意「強而有力的安全保障」，但俄方並未公開提及具體讓步。

普丁當初開戰理由之一正是北約東擴疑慮，但隨著瑞典及芬蘭受到戰爭刺激而加入，該聯盟的規模已比2022年2月開戰前更大。儘管如此，在川普的領導之下，美國對於北約的承諾日益遭受質疑。

此外，俄羅斯的和平條件還包括烏克蘭去軍事化，這將導致該國軍隊大幅縮編，規模小到不足以抵禦未來的攻擊。此外，莫斯科也要求確認基輔不擁有、不會接受核武，要求禁止第3國在烏克蘭領土上進行軍事活動。

▼戰爭期間，俄烏進行多次換俘。（圖／路透）



►解除制裁◄

川普曾暗示願意討論鬆綁對俄制裁，莫斯科也公開要求全面取消這些「非法」措施，尤其是跨國支付限制、天然氣及原油銷售禁令。其中，俄方面臨的最重大制裁之一，就是在西方持有的逾3000億美元央行資產遭到凍結。歐盟去年通過一項計畫，將利用這些凍結資產所產生的利息支持烏克蘭，並被普丁譴責為「竊盜」。

►釋放兒童與戰俘◄

烏克蘭要求釋放俄羅斯綁架的數千名兒童，同時希望被囚禁平民與戰俘都能夠回家，其中包括記者。過去幾個月裡，烏俄已經交換了數百名囚犯。