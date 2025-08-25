半導體產業鏈赴美享零關稅？　卓榮泰：一定根留台灣、全球佈局

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君（右）就「臺美關稅談判」立院專案報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會今（25日）邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，並備質詢。民進黨立委李坤城質詢時表示，美方希望台灣半導體產業赴美投資才能享有零關稅，相關上下游產業是否連帶出走？卓榮泰回應，產業根留台灣，不僅是高科技產業，維持台灣產業的關鍵領先地位，這個政府和產業都有共識，所以一定要根留台灣、全球佈局。

李坤城質詢時問副院長鄭麗君，最近還有要去美國嗎？鄭麗君回應，8月1日以後有進行三次視訊，最近一次是上週五，任何有利於談判的安排，我們都會積極努力，最後總結會議將在美國進行，我方表達隨時都可以去。卓榮泰則說，全力支持談判團隊，將我們的方案準備好，隨時在雙方都可以談妥的時間，到美國跟他們談判。

李坤城又問，有無可能在9月下旬完成談判？鄭麗君說，應該是要越快越好，這都是我們努力目標，因為有些產業受衝擊比較大，多一天對他們都是辛苦的。

至於美方希望台灣半導體產業赴美投資才能享有零關稅，相關上下游產業是否連帶出走？鄭麗君回應，近期有積極跟半導體產業座談，包括半導體上游的材料、設備、產品等，以及下游的Server等產業了解我國企業在美布局情況。卓榮泰則說，產業根留台灣，不僅是高科技產業，維持台灣產業的關鍵領先地位，這個政府和產業都有共識，所以一定要根留台灣、全球佈局，以台灣加一的方式，高科技產業研發在台灣，這個都不會有改變。

鄭麗君強調，美國的確想要振興製造業，尤其是AI和半導體相關產業供應鏈，不過台美談判，我方是希望談供應鏈的合作，必須有利於我國產業的國際佈局，在此原則之下來跟美方討論供應鏈的合作和投資佈局。