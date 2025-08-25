李在明直球對決川普！堅拒駐韓美軍「戰略靈活」　會談時程出爐

▲南韓總統李在明抵達華府，出席在美韓僑懇談會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明出訪日本、美國，預計美東時間25日中午12時15分（台灣時間26日凌晨0時15分）與美國總統川普在白宮橢圓形辦公室舉行首次正式會談，隨後進行午宴。李在明在飛往華府途中受訪時，特別表明南韓難以同意美方對駐韓美軍「戰略靈活性」的要求，但強調支持推動未來型戰略化，以因應地區安全挑戰。

根據《韓聯社》，美國白宮24日公布行程時間，川普預計美東時間25日中午在白宮迎接李在明，隨後於12時15分在橢圓形辦公室舉行雙邊會談，會談時間預計30分鐘。依慣例，兩國元首將先發表開場談話，並接受現場記者提問，預計透過電視與網路向外界直播。結束後，兩人會轉往白宮內閣會議室共進午餐，該環節不對外公開。

值得注意的是，這次美韓峰會並未安排會後聯合記者會。

▲南韓總統李在明搭乘專機從東京羽田機場飛往華府，機上向隨行記者召開懇談會。（圖／達志影像／newscom）

在行程公布前一天，李在明已在從日本羽田機場飛往華府的專機上與隨行記者進行懇談會。他坦言，當前國際外交環境艱困，各國僅守自身利益，南韓要在守護國家利益的同時回應美方的要求，挑戰相當嚴峻。他強調自己將致力避免讓國民失望，認為與美方的談判過程雖艱難，但仍可望達成「現實且合理」的結果。

針對雙邊會談可能涉及安全與國防議題，李在明表示，美國確實希望南韓接受駐韓美軍在部署上的「靈活性」，但南韓難以輕易同意。他解釋，這涉及主權與戰略利益，稍不謹慎恐影響南韓安全。但同時他強調，將推動駐韓美軍「未來型戰略化」，意即在裝備、作戰模式與協調機制上朝現代化方向升級，以維護區域穩定。

除安全議題外，貿易問題也是此次訪美焦點。李在明提到，雙方正在就關稅與市場開放展開談判，美方部分官員要求重新檢討先前達成的協議，特別是在農畜產品市場方面。

▲李在明回答記者提問。（圖／達志影像／newscom）

對此，李在明態度堅定表示，「既然已由川普總統親自宣布大框架協議，韓方不可能因美方內部壓力而輕易推翻既有成果。」他同時指出，任何國家都會持續爭取新利益，南韓也將尋求對己方有利的新議題，但已定之協議不應隨意推翻。

李在明還談到與川普的會談氣氛，預估不會如外界想像般緊張或對立，因為主要議題大多已在事前實務層級充分磋商。他也強調，此次會談議題不會設限，除了安全保障與經貿議題外，若有必要，雙方都能提出廣泛討論。

至於外界關注的美韓核能協定是否會被納入議程，李在明僅回應，「核能確實是重要議題，但目前不宜提前發表立場」，未進一步透露細節。