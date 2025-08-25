懷疑丈夫劈腿！中年婦「痛斬命根」約咖啡廳　女兒共謀閹割計畫

▲南韓一名婦女懷疑丈夫劈腿，於是計劃「斬草除根」。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川爆出一起震驚社會的家庭慘劇！一名50多歲婦女懷疑丈夫劈腿、心生怨恨，不僅親手持刀攻擊，還聯手女兒與女婿展開追蹤，最終在咖啡廳內痛下殺手，甚至斬斷丈夫重要部位（生殖器）。檢方調查後，已將婦女與女婿依殺人未遂等罪嫌起訴。

根據《韓聯社》，南韓仁川地方檢察廳今（27）日表示，現年57歲的婦女A某因涉嫌殺人未遂，被檢方正式羈押起訴。與她同行的30多歲女婿B某則因協助綑綁、參與攻擊，同樣被以殺人未遂共犯罪名起訴。檢方指出，A某的30多歲女兒C某（B某妻子），涉嫌與兩人一同追蹤被害人行蹤，因此依違反《位置資訊保護與利用相關法》罪嫌起訴。

案發於本月1日凌晨1時左右，地點在仁川廣域市江華郡某間咖啡廳。當時，A某持刀多次猛刺丈夫D某（50多歲）的臉部與手臂，並且切斷其生殖器官，企圖將之殺害。女婿B某則在現場以膠帶捆綁D某，協助犯案。

幸運的是，警方與消防救護人員接獲報案後趕到現場，將傷重的D某緊急送醫開刀。經搶救後，他目前已脫離生命危險。

檢方調查發現，案發前A某及其女兒C某透過私人徵信社，非法追蹤D某的手機定位，以掌握其行蹤。經過數日跟蹤，他們才選擇在仁川某間咖啡廳下手。

至於犯案動機，A某在接受檢方偵訊時聲稱，自己懷疑丈夫有外遇，因長期積壓的不滿而引起殺意。檢方則認為，A某疑似患有「疑夫症」，對丈夫過度執著，最終導致犯案。

檢方相關人士透露，被害人D某其實是C女的繼父，並非親生父親。目前，司法當局已透過犯罪被害人支援中心協助，替D某提供醫療費用，並持續追蹤後續治療狀況。