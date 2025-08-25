李在明坦承親中！強調「無法斷絕關係」　韓網怒：外星人要打來了

▲南韓總統李在明在專機「空軍一號」召開記者懇談會，目前已抵達華府。（圖／VCG）

南韓現任總統李在明去年在造勢時曾喊出「向中國說『謝謝』」，今年選前受訪更戲謔表示，等到外星人侵略地球再來想是否援助台灣，因此被外界認為親中形象濃厚。對此，李在明在前往美國的專機上強調，不應完全切割和中國之間的關係，解釋不應該和周邊鄰國搞仇恨，「你認為我是親中，那就是親中吧！」

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明目前已經抵達華府，預計將於美東時間25日中午12時（台灣時間26日凌晨0時）在白宮與美國總統川普進行會談，而他在美國朝野留下濃厚的親中形象，因此外交專家建議李在明應該在美韓峰會前消弭親中形象。對此，李在明在飛往華府的專機「空軍一號」向隨行記者闡述想法。

李在明表示，「所謂的外交，哪有什麼親中、還是反中？只要符合國家利益，那就可以親近；反之，若不符合國家利益，便選擇疏遠。希望不會千篇一律。我國（南韓）外交的根本在於韓美同盟，那是因為我們身處資本主義市場體制，和共享相同價值觀、秩序、系統的國家們合作相當重要。所以，韓美日在安全保障與經濟的合作當然重要。」

李在明提到中國，「不過這就代表必須和中國斷絕關係嗎？難道（和中國）斷絕關係後仍能存活嗎？若沒有選擇斬斷和中國的關係就被視為親中，那某種意義上的親中是必須的。和重要國家之間的關係，我們無法輕易說斷就斷、甚至是搞仇恨！而這個衡量標準，便是我國國民的生活品質、生活條件。」

李在明說道，「（我曾被說）是親中、親北韓、親俄，甚至是親共，還有人罵我是共產份子。但我不想再繼續糾結於那些。」

另外，李在明23日出訪東京與日本首相石破茂進行會談，儘管會後共同發表聲明，然而內文卻對慰安婦、二戰朝鮮籍強制徵用勞工賠償等歷史爭議隻字未提，引發南韓國內進步派人士不滿。

對此，李在明表示虛心接受指教，認為現在只是和日本穩定關係的第一步，因此只要耐心等候，相信未來在歷史爭端、領土爭議端出令人滿意的成果。

