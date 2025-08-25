　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明坦承親中！強調「無法斷絕關係」　韓網怒：外星人要打來了

▲▼南韓總統李在明在專機「空軍一號」召開記者懇談會，目前已抵達華府。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明在專機「空軍一號」召開記者懇談會，目前已抵達華府。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓現任總統李在明去年在造勢時曾喊出「向中國說『謝謝』」，今年選前受訪更戲謔表示，等到外星人侵略地球再來想是否援助台灣，因此被外界認為親中形象濃厚。對此，李在明在前往美國的專機上強調，不應完全切割和中國之間的關係，解釋不應該和周邊鄰國搞仇恨，「你認為我是親中，那就是親中吧！」

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明目前已經抵達華府，預計將於美東時間25日中午12時（台灣時間26日凌晨0時）在白宮與美國總統川普進行會談，而他在美國朝野留下濃厚的親中形象，因此外交專家建議李在明應該在美韓峰會前消弭親中形象。對此，李在明在飛往華府的專機「空軍一號」向隨行記者闡述想法。

李在明表示，「所謂的外交，哪有什麼親中、還是反中？只要符合國家利益，那就可以親近；反之，若不符合國家利益，便選擇疏遠。希望不會千篇一律。我國（南韓）外交的根本在於韓美同盟，那是因為我們身處資本主義市場體制，和共享相同價值觀、秩序、系統的國家們合作相當重要。所以，韓美日在安全保障與經濟的合作當然重要。」

▲▼南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

▲李在明擔任共同民主黨黨魁時，曾於2023年6月8日下午和時任中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

李在明提到中國，「不過這就代表必須和中國斷絕關係嗎？難道（和中國）斷絕關係後仍能存活嗎？若沒有選擇斬斷和中國的關係就被視為親中，那某種意義上的親中是必須的。和重要國家之間的關係，我們無法輕易說斷就斷、甚至是搞仇恨！而這個衡量標準，便是我國國民的生活品質、生活條件。」

李在明說道，「（我曾被說）是親中、親北韓、親俄，甚至是親共，還有人罵我是共產份子。但我不想再繼續糾結於那些。」

另外，李在明23日出訪東京與日本首相石破茂進行會談，儘管會後共同發表聲明，然而內文卻對慰安婦、二戰朝鮮籍強制徵用勞工賠償等歷史爭議隻字未提，引發南韓國內進步派人士不滿。

對此，李在明表示虛心接受指教，認為現在只是和日本穩定關係的第一步，因此只要耐心等候，相信未來在歷史爭端、領土爭議端出令人滿意的成果。

底下網友留言，「終於露出本色」、「又再說什麼鬼話」、「向日本說謝謝、向中國也說謝謝，現在到美國又要挨一巴掌後說謝謝」、「現在美國已經要求大韓民國選邊站，結果你還在鬼扯『怎麼能和中國斷絕關係？絕對無法』....感覺美國會說，外星人要打來了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／經典賽中華隊教練團　名單出爐
林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不
獨／信義區超跑巷激情畫面！和尚擁吻女子1分鐘
77老大慘了！　遭重罰484萬
劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代
快訊／台師大女足遭強迫抽血　檢調首度約談周台英、陳忠慶
快訊／北市警發布88名中階警官人事令　從副分局長到所長都調整
2日男西門町揮五星旗喊熱愛中國　強制驅逐出境永不得來台
已罰900萬！受損光電板還沒清完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊樂設施奪命！座椅高速旋轉「重擊頭部」　28歲員工慘死

快訊／俄羅斯外海規模6.1地震　深度10公里

李在明坦承親中！強調「無法斷絕關係」　韓網怒：外星人要打來了

「領土交換」恐卡關！　烏俄和談4大爭議條件一次看

日本入境+海關「二合一審查」擴大使用　福岡最快年底前上路

睡太久更致命！　研究曝：女性「1睡法」死亡風險暴增78%

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

戀童癖被判死刑「處決前自殺」　美檢察官驚語：幫納稅人省錢

奈良公園賞鹿要小心！　59歲大叔專偷拍外國女遊客「裙底風光」

幫女兒買可愛洋裝　媽細看「發現一堆色色文字」嚇：小孩穿的耶

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

遊樂設施奪命！座椅高速旋轉「重擊頭部」　28歲員工慘死

快訊／俄羅斯外海規模6.1地震　深度10公里

李在明坦承親中！強調「無法斷絕關係」　韓網怒：外星人要打來了

「領土交換」恐卡關！　烏俄和談4大爭議條件一次看

日本入境+海關「二合一審查」擴大使用　福岡最快年底前上路

睡太久更致命！　研究曝：女性「1睡法」死亡風險暴增78%

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

戀童癖被判死刑「處決前自殺」　美檢察官驚語：幫納稅人省錢

奈良公園賞鹿要小心！　59歲大叔專偷拍外國女遊客「裙底風光」

幫女兒買可愛洋裝　媽細看「發現一堆色色文字」嚇：小孩穿的耶

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授　兼任跨國循環經濟大使

嫁豪門尪生三寶！劉伊心替愛女籌備「水上抓周派對」　奢華場面曝光

新潮用語誕生！「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

領33K「怎麼存到1000萬」買房？　她一算：不吃不喝也要25年

【廣編】小禎現身微風之夜　擔任法國Parfums de Marly品牌大使化身香氛女神

女足教練淪詐欺、侵占罪被告！　周台英現身調查局畫面曝

【廣編】《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場！事前預約啟動　豪華獎勵限時釋出

許維恩一家三口去沖繩玩「遇突發狀況」！苦笑冒冷汗：只能說幸運吧

嘉義台18線奪命車禍！小貨車下山猛撞　女行人「頭部重創」亡

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

國際熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」刺胸

4.6億豪宅血案！　加州富豪射殺妻女後輕生

幫女兒買可愛洋裝　媽發現「一堆色色字」嚇壞

女賓客婚禮熱舞「突暴斃」！倒地畫面曝

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

行動電源太燙「塞冰箱降溫」！日男險燒掉房間

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

11歲女童在家生下嬰兒　失職爸媽被捕

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

川普出手！芝加哥紐約恐部署數千國民兵

更多熱門

相關新聞

日本二合一入境審查擴大使用　福岡最快年底上路

日本二合一入境審查擴大使用　福岡最快年底上路

日本為了讓外國旅客入境更方便，決定將福岡機場納入入境與海關二合一審查系統「共同自助通關機」（共同キオスク）的適用機場，最快今年底就可上路。同時，成田機場也預計將這項整合設備擴大至所有航廈，讓旅客能更快速通關。

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

奈良賞鹿小心！日大叔專挑外國遊客偷拍裙底

奈良賞鹿小心！日大叔專挑外國遊客偷拍裙底

日本籲「別參加」中國閱兵　韓派厭台議員出席

日本籲「別參加」中國閱兵　韓派厭台議員出席

李在明對決川普　堅拒駐韓美軍「戰略靈活」

李在明對決川普　堅拒駐韓美軍「戰略靈活」

關鍵字：

日韓要聞北美要聞李在明訪美親中南韓

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

可能又有新颱風　預估路徑曝

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面