節目讚譽蔣介石「台灣民主之父」被罵爆　日本電視台道歉了！

▲日本旅遊節目字幕超譯，竟將蔣介石標註為「台灣民主之父」。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

日本愛知電視台近日製作介紹台灣的紀行節目，並於11日在東京的電視台播放，豈料節目竟將中華民國前總統蔣介石錯誤描述為「台灣民主化之父」，引發外界強烈批評。對此，愛知電視台最近透過官網刊登道歉聲明，承認對於歷史的基本認知不足，強調錯誤源於內部查核與翻譯審核不周。

根據日媒《產經新聞》，愛知電視台製作旅遊節目「深度地方旅行：發酵的台灣」並透過東京電視台於11日播出，節目由日本男演員速水茂虎道主持，帶領觀眾探索台灣的歷史與文化，豈料節目介紹台北知名地標圓山大飯店時，卻出現重大錯誤。

從畫面中可以看到，速水茂虎道抵達圓山大飯店時，由圓山大飯店現任董事長葉菊蘭接待導覽。不過，克里斯智子（クリス智子）擔任旁白時，竟然在介紹稱，「這座飯店是由『台灣民主化之父』蔣介石的妻子宋美齡所建造」。

在另一處中文對話的字幕翻譯，甚至還將蔣介石標註為「台灣之父」（在這裡最上層，有著被稱為台灣之父的政治家蔣介石的辦公室），該段對話源自於葉菊蘭導覽密道溜滑梯。然而，在實際的片段中，葉菊蘭根本從未稱呼蔣介石為台灣之父、民主之父。

對於節目製作團隊台疑似錯誤翻譯、甚至是超譯內容，愛知電視台事後透過官網發布道歉聲明，承諾加強製作流程的審核作業，避免類似情況重演，「錯誤的原因主要是對歷史認識不足，以及與翻譯確認作業不夠細緻，對相關人士及觀眾造成困擾，我們深表歉意。」

《產經新聞》指出，蔣介石在歷史上長期以威權手段統治台灣，並因鎮壓反對聲浪而引發1947年的二二八事件，造成大量平民死傷。直到1975年蔣介石過世後，台灣才逐步走向民主化，並於1996年在李登輝領導下舉行首次總統直選，李登輝也因此被普遍稱為「台灣民主化之父」。

▲日本愛知電視台事後透過官網更新道歉聲明。（圖／翻攝自愛知電視台官網）

專家學界普遍認為，將蔣介石誤稱為民主象徵，等同顛倒歷史事實。

對此，日本民間組織「日本李登輝友之會」事務局長柚原正敬也公開批評，直言這起錯誤「實在太過基本」，甚至懷疑翻譯人員帶有主觀意圖，而電視台卻未能察覺。他進一步指出，該情況與先前NHK國際放送的訊號遭不當插入事件有異曲同工之處，顯示日本部分媒體在國際議題上仍存在監督漏洞。