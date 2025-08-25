　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

節目讚譽蔣介石「台灣民主之父」被罵爆　日本電視台道歉了！

▲▼日本旅遊節目字幕超譯，竟將蔣介石標註為「台灣民主之父」。（圖／翻攝自臉書）

▲日本旅遊節目字幕超譯，竟將蔣介石標註為「台灣民主之父」。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

日本愛知電視台近日製作介紹台灣的紀行節目，並於11日在東京的電視台播放，豈料節目竟將中華民國前總統蔣介石錯誤描述為「台灣民主化之父」，引發外界強烈批評。對此，愛知電視台最近透過官網刊登道歉聲明，承認對於歷史的基本認知不足，強調錯誤源於內部查核與翻譯審核不周。

根據日媒《產經新聞》，愛知電視台製作旅遊節目「深度地方旅行：發酵的台灣」並透過東京電視台於11日播出，節目由日本男演員速水茂虎道主持，帶領觀眾探索台灣的歷史與文化，豈料節目介紹台北知名地標圓山大飯店時，卻出現重大錯誤。

從畫面中可以看到，速水茂虎道抵達圓山大飯店時，由圓山大飯店現任董事長葉菊蘭接待導覽。不過，克里斯智子（クリス智子）擔任旁白時，竟然在介紹稱，「這座飯店是由『台灣民主化之父』蔣介石的妻子宋美齡所建造」。

在另一處中文對話的字幕翻譯，甚至還將蔣介石標註為「台灣之父」（在這裡最上層，有著被稱為台灣之父的政治家蔣介石的辦公室），該段對話源自於葉菊蘭導覽密道溜滑梯。然而，在實際的片段中，葉菊蘭根本從未稱呼蔣介石為台灣之父、民主之父。

對於節目製作團隊台疑似錯誤翻譯、甚至是超譯內容，愛知電視台事後透過官網發布道歉聲明，承諾加強製作流程的審核作業，避免類似情況重演，「錯誤的原因主要是對歷史認識不足，以及與翻譯確認作業不夠細緻，對相關人士及觀眾造成困擾，我們深表歉意。」

《產經新聞》指出，蔣介石在歷史上長期以威權手段統治台灣，並因鎮壓反對聲浪而引發1947年的二二八事件，造成大量平民死傷。直到1975年蔣介石過世後，台灣才逐步走向民主化，並於1996年在李登輝領導下舉行首次總統直選，李登輝也因此被普遍稱為「台灣民主化之父」。

▲▼日本愛知電視台事後透過官網更新道歉聲明。（圖／翻攝自愛知電視台官網）

▲日本愛知電視台事後透過官網更新道歉聲明。（圖／翻攝自愛知電視台官網）

專家學界普遍認為，將蔣介石誤稱為民主象徵，等同顛倒歷史事實。

對此，日本民間組織「日本李登輝友之會」事務局長柚原正敬也公開批評，直言這起錯誤「實在太過基本」，甚至懷疑翻譯人員帶有主觀意圖，而電視台卻未能察覺。他進一步指出，該情況與先前NHK國際放送的訊號遭不當插入事件有異曲同工之處，顯示日本部分媒體在國際議題上仍存在監督漏洞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透一注獨得5.97億　中獎人現身領走
快訊／經濟部「綠能推動中心」爆弊案　22路大搜索
美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件
快訊／下班注意！7縣市大雨特報　下到晚上
被要求寫辭職信？邱泰源反駁　卓榮泰還原經過：問邱未來工作計劃
女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了
快訊／大雷雨轟3縣市　國家警報響！暴雨持續1小時
獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定
快訊／00940公告最新配息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓派團訪中轉交親筆信！邀請習近平「出席APEC」：尊重一個中國

挑戰天山最高峰　她斷腿受困12天「遺體長眠海拔7000多公尺」

日本囚犯「遭獄友活活打死」滿頭血倒地！　熱水壺成殺人凶器

川普親家公開信轟馬克宏「縱容反猶」　法外交部控：干預內政

女無執照「用強力膠做牙齒貼片」收費近10萬　害人滿口爛牙被捕

節目讚譽蔣介石「台灣民主之父」被罵爆　日本電視台道歉了！

不想付子女扶養費！　男找麻吉「代做DNA鑑定」遭判刑

日經：台積電2奈米製程「停用中國生產設備」　因應美法規限制

印尼14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」　男友、親哥落網

遊樂設施奪命！座椅高速旋轉「重擊頭部」　28歲員工慘死

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

南韓派團訪中轉交親筆信！邀請習近平「出席APEC」：尊重一個中國

挑戰天山最高峰　她斷腿受困12天「遺體長眠海拔7000多公尺」

日本囚犯「遭獄友活活打死」滿頭血倒地！　熱水壺成殺人凶器

川普親家公開信轟馬克宏「縱容反猶」　法外交部控：干預內政

女無執照「用強力膠做牙齒貼片」收費近10萬　害人滿口爛牙被捕

節目讚譽蔣介石「台灣民主之父」被罵爆　日本電視台道歉了！

不想付子女扶養費！　男找麻吉「代做DNA鑑定」遭判刑

日經：台積電2奈米製程「停用中國生產設備」　因應美法規限制

印尼14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」　男友、親哥落網

遊樂設施奪命！座椅高速旋轉「重擊頭部」　28歲員工慘死

一貫道台南市分會慨捐1百萬　黃偉哲：發揮宗教愛心助災民重建家園

橘色瓶身美到犯規！超商最新「顏值系茶飲」網推質感爆棚必收

狗狗每周翹家2次「跑去美容院洗澡」　主人接通知傻：以為走丟了

LINE免費貼圖好康上架！　4款金融相關搶客中

快訊／大樂透5.97億一注獨得刷5年新高　中獎人已入袋

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

美洲盃爆發衝突！馬刺小將飆進致勝球後揮拳恐遭禁賽

飼主半夜出門上班　拉拉兄妹睏到「眼睛睜不開」仍堅持送行

諾穩愛心會捐復康巴士　黃偉哲：攜手打造友善台南

【最多警追的網紅】美籍男北市直播中被上銬！夜宿火車站挨告遭通緝

國際熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

4.6億豪宅血案！　加州富豪射殺妻女後輕生

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」刺胸

幫女兒買可愛洋裝　媽發現「一堆色色字」嚇壞

女賓客婚禮熱舞「突暴斃」！倒地畫面曝

行動電源太燙「塞冰箱降溫」！日男險燒掉房間

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

11歲女童在家生下嬰兒　失職爸媽被捕

戀童癖死刑前自殺　檢：幫納稅人省錢

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

更多熱門

相關新聞

遭獄友活活打死！日本囚犯滿頭血倒地

遭獄友活活打死！日本囚犯滿頭血倒地

日本千葉縣千葉刑務所一名50多歲受刑人因遭到獄友攻擊，頭部出血，搶救後仍不治身亡。目前千葉地方檢察廳已介入調查，以釐清兇嫌動機與詳細經過。

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

李在明坦承親中！　韓網怒：外星人要打來了

李在明坦承親中！　韓網怒：外星人要打來了

日本二合一入境審查擴大使用　福岡最快年底上路

日本二合一入境審查擴大使用　福岡最快年底上路

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

關鍵字：

日韓要聞日本蔣介石台灣之父台灣民主之父愛知電視台圓山大飯店速水茂虎道

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

可能又有新颱風　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面