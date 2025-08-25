日本入境+海關「二合一審查」擴大使用　福岡最快年底前上路

▲日本各大機場將陸續啟用自動通關機，處理海關與入境審查資料，加快入境時間。（圖／MOJchannel）



記者王佩翊／編譯

日本為了讓外國旅客入境更方便，決定將福岡機場納入入境與海關二合一審查系統「共同自助通關機」（共同キオスク）的適用機場，最快今年底就可上路。同時，成田機場也預計將這項整合設備擴大至所有航廈，讓旅客能更快速通關。

根據《日本經濟新聞》報導，這套系統能同時蒐集旅客入境所需資訊，包括比對護照照片、指紋掃描，以確認是本人。目前羽田、關西國際與成田機場部分航廈已經安裝使用。

九州地區的福岡機場2024年國際線旅客突破850萬人次，創下歷史新高。而日本出入國在留管理廳也指出，外國旅客有時得排隊超過1小時才能完成入境，效率問題仍待改善，因此將在福岡機場增設數十台新設備，盼能緩解入境擁塞的情況。

至於成田機場，第3航廈已導入這套設備，官方預計在2026年4月前進一步擴展至第1與第2航廈，全面提升處理旅客入境的速度。

依照規定，外國人入境日本時需先經過移民審查，再通過海關檢查，確認是否涉及不正當目的或攜帶違禁品。而這兩道程序都需要提供護照與申報資訊，如果能一次完成兩道程序，不僅能縮短國際旅客入境所需時間，也能減少日本公民在歸國時所耗費的時間。

隨著2024年訪日外國人突破3600萬人次，創下歷史新高，日本政府也計劃在2028年度前推動針對免簽外籍旅客的「事前審查」，要求旅客在出發前填寫職業、住宿地點與入境理由等資料。未來落地後只要透過整合系統登錄臉部與指紋，就能直接通過自動閘門，快速完成入境。

►赴日旅遊必看！日本3大機場4月啟用「自助通關機」 入境前必做1事