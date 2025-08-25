睡太久更致命！　研究曝：女性「1睡法」死亡風險暴增78%

▲即便每天睡滿8小時，若作息不規律，依然會大幅增加心血管疾病與早逝風險。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

南韓最新一項大型研究揭示，即便每天睡滿8小時，若作息不規律，依然會大幅增加心血管疾病與早逝風險。研究更指出，女性若長時間睡眠且作息混亂，死亡風險甚至比一般人高出逾7成。

根據Business Standard報導，這份研究由南韓疾病管理廳進行，成果於19日在國際學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）上發表。研究團隊以京畿道安城、安山地區9641名40至69歲的成年人為對象，平均追蹤15.5年，分析睡眠時數、規律性與死亡率之間的關聯。

結果顯示，每天規律睡7至8小時的人死亡風險最低。若睡眠時間超過8小時，死亡風險增加27%；少於7小時則上升11%；若再加上作息不規律，風險更進一步飆升。短睡眠且不規律者死亡風險增加28%，長睡眠加上不規律者則增加33%。

研究團隊進一步分析發現明顯的性別差異。男性在「短睡眠且不規律」的情況下，死亡風險最高可增加38%；女性則是在「長睡眠加上不規律」時，死亡風險暴增78%。年齡層部分，40多歲族群最容易受到睡眠不足影響，而60歲以上族群則對「睡太久」特別敏感。

專家解釋，「睡太久」並不代表身體休息更充分，反而可能反映隱藏的健康問題或睡眠品質不佳。部分人因平日睡眠不足，週末選擇「補眠」，但長期下來會導致睡眠效率下降，甚至增加糖尿病、肥胖與高血壓等風險。另一方面，短睡眠又不規律，則會干擾血糖調控、提高壓力荷爾蒙水平，進一步危害心血管健康。

研究主持人朴鎮圭教授提醒，不論是睡眠不足、過度睡眠，或睡眠呼吸中止症等，都可能影響健康並導致早逝。

朴鎮圭強調，保持每天固定時間就寢，維持規律的7至8小時睡眠，對延長壽命與降低疾病風險至關重要，並建議應依性別與年齡設計個人化的睡眠管理策略。