國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列轟炸加薩醫院「至少15死」！　《路透社》攝影師殉職

▲▼ 加薩南部汗尤尼斯納賽爾醫院（Nasser Hospital）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 納賽爾醫院遭以軍轟炸，造成至少15人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列25日對加薩走廊南部最大醫療機構納賽爾醫院（Nasser Hospital）發動空襲，造成至少15人死亡，包括4名新聞工作者。巴勒斯坦衛生部門證實，死者中有《路透》約聘攝影師馬斯里（Hussam al-Masri），另一名《路透》攝影師卡利德（Hatem Khaled）也在攻擊中受傷。

綜合《路透》及《美聯社》報導，衛生部官員表示，這起攻擊採用「雙擊」（double-tap）戰術，先是第一枚飛彈擊中醫院4樓後，接著當救援人員、記者和其他人員趕抵現場後，第二枚飛彈隨即襲來，導致傷亡慘重。

《路透》畫面可見，原先由馬斯里掌鏡的直播畫面在第一次襲擊後突然斷訊。另外3名罹難的記者分別為阿布達加（Mariam Abu Dagga）、薩拉瑪（Mohammed Salama）及阿布塔哈（Moaz Abu Taha），死者中還包括一名救難人員。

位於汗尤尼斯的納賽爾醫院是加薩南部地區主要醫療中心，在長達22個月的戰爭期間持續承受物資與人員嚴重短缺壓力。以色列軍方及總理辦公室尚未回應此次攻擊。

報導提到，以色列轟炸醫院並不罕見，加薩曾有多家醫療機構遭攻擊或突襲，以軍對此皆聲稱目標為躲藏在醫院內的武裝分子，但未提供相關證據。納賽爾醫院今年6月也曾遭襲，釀成3死10傷，當時以軍聲稱是為打擊醫院內的哈瑪斯指揮控制中心。

根據加薩衛生部最新統計，戰爭至今已造成至少6萬2686名巴勒斯坦人喪生，其中約半數為婦女和兒童，聯合國及獨立專家認為此數據是最可靠的傷亡統計來源。以色列對此提出質疑，但未提供以方統計資料。

