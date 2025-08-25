2日男西門町揮五星旗喊熱愛中國　移民署強制驅逐出境永不得來台



▲在西門町拍片舉中國國旗日男遭移民署逮捕遣送離境，終生不得來台。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

24日Threads社群平台流傳2名日本籍男子在北市西門町，持中國國旗拍攝影片，並發表「台灣是中國的」等言論，移民署對此表示，已於第一時間接獲民眾檢舉，主動掌握相關情資並立即展開調查，確認2人均為免簽證入境的日本籍人士，且涉犯台灣《入出國及移民法》18條第1項第13款「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，違法事實明確，已依法開立強制驅逐出國與管制入境處分。

移民署表示，2名日籍男發表「熱愛中國」、「希望日本中國一直友好」、「台灣當然是中國的」等言論，其中1名日籍人士OO隼人（HAYATO、32歲）入境當日拍完片即離境，該署已列管禁止其再入境，另1名日籍人士OO弘之（HIROYUKI、42歲）坦承參與拍攝影片，移民署於今（25）日上午依法強制驅逐出國，並列管禁止再入境台灣，以展現執法決心，絕不容外籍人士在台從事危害國家利益或公共秩序之行為。

移民署重申，對於任何外籍人士在台從事危害台灣國家利益、公共安全或公共秩序之行為，均將依法嚴正處理，並與相關機關密切合作，以維護國家安全與社會秩序。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥 檢警釐清有無加工自殺



獨／汐止夫妻雙亡今相驗 「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊



北市罷團驚傳遭暴力攻擊 男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕