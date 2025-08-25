犯案動機曝光！新店男「38年前就縱火」　20瓦斯罐+汽油想燒了老家

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新店區行政街巷內25日凌晨發生火警，一輛汽車遭人縱火，瞬間炸成一團火球，而火勢延燒到一旁民宅，釀成8人預防性送醫。警方事後在現場發現多枚瓦斯罐，循線將陳姓犯嫌逮捕歸案。據了解，陳男38年前就曾縱火，如今認為遺產分配不公，加上向母親、弟弟討錢未果才會再度犯案。

▲新店縱火案，63歲陳姓犯嫌犯案後還在寶橋路上閒晃，步行1.1公里後返抵租屋處。（圖／記者陳以昇翻攝）

案發過後警方勘驗現場發現，地面上遺留多枚瓦斯罐，且火警發生當下，爆炸聲頻傳，研判是人為縱火釀災，隨即調閱附近監視器畫面，循線將63歲陳姓男子逮回。陳男初步向警方供稱，是心情不好才會犯案。

▲縱火63歲陳姓男子被逮坦承犯案。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，無業的陳男在家排行老二，家中有四兄弟，而他離婚、並無子女，獨自租房住在北新路二段、捷運七張站共構大樓內。他1987年間就曾縱火，當時25歲的陳男因此被依照公共危險罪判刑，孰料，38年後他疑似因認為2011年離世的亡父遺產分配不公，加上自己經濟狀況不佳，遺產已花光，又多次向母親、弟弟要錢未果，再度犯案。

據悉，陳男18日上午11時先到家樂福買瓦斯罐，21日上午再前往中興路加油站買數公升的汽油，最後於25日凌晨開車到四弟與母親所居住的老家，帶著買來的汽油點燃20多罐卡式爐瓦斯罐，燒毀自己持有的自小客車，企圖毀掉老家，而他犯案過後在寶橋路來回閒晃，步行共1.1公里後返抵租屋處。警方循線查到其住處時，陳男只穿一條內褲開門，對犯行坦承不諱，至於詳細犯案動機、全案經過仍有待調查釐清。