以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

▲以色列打擊胡塞武裝，空襲葉門首都。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

以色列在遭葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis）發射新型飛彈數日後，於24日出動10架戰機空襲葉門首都沙那，目標疑包括總統府、軍事設施、發電廠與石油公司，造成至少2人死亡、35人受傷。

美聯社報導，伊朗支持的「胡塞武裝」聲稱沙那多地遭轟炸。其旗下「馬西拉電視台」（Al-Masirah）報導，一家石油公司設施遭攻擊，社群媒體流傳影片顯示現場冒出巨大火球。

以色列軍方表示，空襲目標包括阿薩爾（Asar）與希扎茲（Hizaz）兩座發電廠，稱其為「胡塞武裝軍事活動的重要電力供應設施」，並攻擊了一座包含總統府所在地的軍事設施。

多名沙那居民指出，聽見靠近一所已關閉的軍事學院與總統府附近的爆炸聲，首都主要集會地薩賓廣場（Sabeen Square）亦冒出濃煙，爆炸威力強烈，房屋劇烈搖晃，窗戶碎裂。

這是以色列繼上周空襲胡塞控制的能源設施後，再次對葉門發動攻擊。此次行動緊接在胡塞武裝於22日聲稱向以色列發射新型飛彈之後。該飛彈瞄準的是以色列最大機場班古里昂機場，未造成任何傷亡或損害。

一名匿名以色列空軍官員透露，胡塞發射的飛彈為集束彈藥，撞擊時會分裂成多個爆裂物。以軍表示，這是自2023年以來胡塞武裝首次對以色列使用此類彈頭，難以攔截，並顯示伊朗可能提供更高階技術支援。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）聲明表示，以軍將持續「實施空中與海上封鎖」，但未說明具體細節。

胡塞武裝媒體辦公室副主任艾爾（Nasruddin Amer）則誓言，將持續攻擊以色列，「只要侵略不停止、封鎖不解除，我們支持加薩的軍事行動就不會停止」。