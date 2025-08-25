「野狗啃屍」獸性大發！加薩市淪人間煉獄　他嘆宛如老了40歲

▲加薩市夏提難民營（Al-Shati）遭空襲，至少42人死亡。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）準備對加薩市（Gaza City）發動新一波攻勢，剷除藏匿地下的哈瑪斯分子，而當地居民早已深陷人間煉獄。在超過22個月的戰火摧殘之下，這座加薩走廊最大城市，社會秩序已近乎瓦解，居民被迫在廢墟殘骸中勉強求生。

加薩市曾是當地文化與經濟重鎮，在戰爭爆發的2年前，雖然生活並不輕鬆，一半人口失業，民眾飽受封鎖之苦，哈瑪斯警察在街上巡邏，但教室裡坐滿學生，市場擠滿攤販，可以到公園或海邊咖啡廳放鬆喘口氣，甚至在前往瑜珈教室的路上，買一杯抹茶拿鐵。不過，這一切都在戰爭爆發後，化為烏有。

▲加薩市遭以軍攻擊，瓦礫堆下找到數十具遺體。（資料照／路透）



現在的加薩市，許多建築物被炸成廢墟，街頭堆滿垃圾、污水橫流，為了充當燃料而燃燒塑膠和木材的黑煙瀰漫天際，以色列無人機的嗡鳴聲不絕於耳，遠方不時傳來爆炸聲。市場僅剩零星且價格昂貴的食物，可能來自犯罪集團搶奪的少數援助物資。醫院和藥房幾乎停擺，衛生用品極度匱乏，居民飽受蝨子感染與營養不良之苦。

40歲的哈姆迪（Majdi Abu Hamdi）向CNN表示，爆炸產生的粉塵在街上瀰漫，一些房屋即便未被炸毀，窗戶也往往破裂，導致人們難以呼吸，「我們晚上會聽見狗的嚎叫。牠們吃了太多屍體，以至於變得狂野，吠叫聲也變得更加兇猛」，甚至攻擊人類。2天前，他目睹超過20隻狗圍攻並撕裂一隻貓的驚悚場面，「戰爭帶來的疲憊，會讓30歲的人看起來像是70歲，飢餓和食物匱乏讓他們精疲力竭。」

▲以色列下令加薩市居民撤離。（資料照／路透）

哈瑪斯曾經掌控街頭秩序，如今政治辦公室、市政機構和警察局皆被摧毀，武裝分子也銷聲匿跡。反對哈瑪斯的居民阿布穆罕默德（Abu Mohamed）表示，「這些混蛋已失去控制力，不如以往……但有時又會突然出現，你不知道他們從哪裡冒出來。」他表示，居民們都不清楚如今哈瑪斯如何溝通、集會與組織。

以色列總理納坦雅胡宣稱，加薩市是哈瑪斯最後據點之一，在發動進攻行動之前，將給當地居民約2個月的撤離時間，並把期限訂在戰爭屆滿2年的10月7日。