國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

動員6萬預備役！　以色列防長放話「摧毀加薩」

▲▼以色列：展開攻占加薩市初步行動。（圖／路透社）

▲ 以色列防長警告，若哈瑪斯不同意停戰條件將摧毀加薩市。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）22日警告，若哈瑪斯不同意解除武裝、釋放所有人質並依以色列開出的條件結束戰爭，以色列將摧毀加薩市。

綜合《法新社》等外媒，卡茨發文表示，「地獄之門即將向加薩的哈瑪斯殺手及性侵犯敞開，直到他們同意以色列提出結束戰爭的條件，主要是釋放所有人質和解除武裝」，「若他們不同意，哈瑪斯的首都加薩市將變成拉法和拜特哈嫩（Beit Hanoun）」，而拉法和拜特哈嫩已在以軍先前的行動中被夷為平地。

卡茨這番發言以前，以國總理納坦雅胡21日晚間宣布，已下令立即展開談判，以釋放加薩所有剩餘人質，推動釋放人質的同時也將採取行動控制加薩市及摧毀哈瑪斯據點。以色列國防部本周已授權徵召約6萬名預備役軍人，協助攻佔加薩市。

然而，調解人近日仍在等待以色列對最新停火提案的正式回應，哈瑪斯本周稍早已接受該提案。巴勒斯坦消息人士透露，新協議涉及分階段釋放人質，但以色列堅持任何協議都必須一次性釋放所有被俘者。

據《法新社》統計，哈瑪斯2023年10月襲擊以色列造成1219人死亡，大多為平民。而聯合國認為可信的加薩衛生部數據顯示，以色列攻勢至今造成逾6.2萬名巴勒斯坦人喪生，大多為平民。

以色列哈瑪斯加薩市人質衝突

