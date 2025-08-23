傳以色列9月進攻加薩市　最快24日下令100萬巴勒斯坦人撤離

▲以色列據信9月中旬就會進攻加薩市。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

以色列傳出將在9月中旬對加薩市發動新一輪進攻，目前身在加薩市大約100萬名巴勒斯坦人最快24日就會收到緊急撤離通知。在此之際，以色列新徵召的預備役軍人將在9月2日報到，距離以軍正式行動約2周時間。

以色列時報引述Channel 12消息指出，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其政治勢力持續推動軍事行動提前執行，但軍方希望先採取措施保護人質以及部隊，並把巴勒斯坦人撤出加薩市，確保這波行動的國際合法性。

至於以哈停火談判，消息人士宣稱，雙方在停火條件上「實質上沒有重大分歧」，關鍵在於納坦雅胡的決定。哈瑪斯先前表示願接受以色列曾同意的部分人質協議，但納坦雅胡堅持要在加薩市持續推進，且只會針對釋放所有人質的協議進行談判。

報導提及，以色列預計將在近期派遣談判人員參加停火暨人質和平談判，時間與地點相關事宜正在進行中。重啟談判的地點現階段尚未明朗，但可能改在卡達首都杜哈（Doha）、埃及首都開羅（Cairo）以外的地方舉辦。以色列評估，即將在加薩市展開的軍事行動將給哈瑪斯帶來極大壓力，可能促使其在談判立場上變得更具彈性。