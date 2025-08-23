加薩災難性饑荒！百名兒童「營養不良」死亡　以色列駁：沒人挨餓

▲加薩50萬人面臨災難性饑荒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國最新報告警告，加薩城（Gaza City）及周邊地區已確認出現饑荒，至少有超過50萬人陷入「災難性」條件，包括飢餓、極度貧困與死亡。即便如此，以色列仍堅稱這份報告是謊言，並強調加薩根本沒有人挨餓。

根據BBC報導，由聯合國支持的「綜合糧食安全階段分類」（IPC）將加薩部分地區糧食安全提升至最高等級第5階段，並警告若未立即採取大規模行動，與饑荒相關的死亡將急遽上升。

報告預測，8月中到9月底，饑荒將擴散至代爾拜拉（Deir al-Balah）與汗尤尼斯（Khan Younis），屆時約三分之一人口、64.1萬人將陷入IPC第5階段，而第4階段「緊急」狀態的人數恐增至114萬人，約佔總人口58%。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）痛批，這是一場「人為的災難，也是人性的失敗」。

▲聯合國秘書長痛批，這是一場「人為的災難，也是人性的失敗」。（圖／路透）



不過，以色列政府駁斥這份報告是「徹頭徹尾的謊言」，並強調「沒有人挨餓」。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲明指出，「以色列沒有飢餓政策，反而是防止飢餓。自戰爭爆發以來，我們已允許200萬噸援助進入加薩，相當於每人一噸以上。」

聯合國與多方人道組織則持相反意見，直言以色列持續限制援助物資進入。聯合國援助主管弗萊徹（Tom Fletcher）表示，饑荒完全可以避免，但食物無法送達，「因為以色列的系統性阻撓。」

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）批評，饑荒是「以色列政府行動直接導致的」，並形容這是「非法限制」援助進入。

巴勒斯坦難民機構（Unrwa）負責人拉扎里尼（Phillipe Lazzarini）更重話表示，「這是設計出來的飢餓。」英國外交大臣拉米（David Lammy）也在社群平台批評，「這是一場道德上的恥辱。」

▲自戰爭爆發以來，已有271人死於營養不良，其中包含112名兒童。（圖／路透）



根據加薩由哈瑪斯（Hamas）掌控的衛生部統計，自戰爭爆發以來，已有271人死於營養不良，其中包含112名兒童。報告更指出，直至2026年6月，13.2萬名五歲以下兒童將面臨營養不良威脅。

在地居民的狀況也令人震驚。41歲母親卡德爾（Reem Tawfiq Khader）表示，她的家人已經5個月沒吃過蛋白質，最小的孩子甚至不知道水果和蔬菜的樣子。另一名29歲母親希傑（Rida Hijjeh）說，她5歲女兒拉米婭（Lamia）體重從19公斤驟降至10.5公斤，現在雙腿浮腫、頭髮稀疏，還出現神經問題。

面對國際壓力，以色列近月來開始空投部分人道物資，但卻被批評是「可怕的轉移焦點」，甚至傳出有平民被掉落的貨物砸死。雖然以色列軍方表示每天約有300輛援助卡車進入，但聯合國強調，實際需求至少是600輛，現況遠不足以避免大規模饑荒。