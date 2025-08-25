　
地方 地方焦點

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29-31熱力登場　交通攻略曝光

▲桃園珍珠海岸國際音樂節登場，交通攻略曝光

▲A11產專區小客車停車動線。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府於8月29日至31日，在竹圍漁港舉辦首屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」為期三天。市府25日表示，活動規劃三大主題舞台，邀集超過20組國內外知名藝人輪番演出，包括從搖滾殿堂級組合《動力火車》到全球人氣韓團《KARD》，再到本土超人氣天團《玖壹壹》等重量級卡司。

除此之外，更特別邀請 NBA球星—現效力於紐約尼克隊的Karl-Anthony Towns 與洛杉磯快艇隊的Kawhi Leonard現身，預期為活動帶來前所未有的驚喜與轟動，勢必成為全台夏季最矚目的文化盛事。

▲桃園珍珠海岸國際音樂節登場，交通攻略曝光

▲交通管制資訊。（圖／觀旅局提供）

考量竹圍漁港腹地有限，為維持交通順暢與活動秩序，音樂節會場旁提供約2,000席機車停車位，市府提醒欲騎乘機車前來的民眾，可直接將車輛停放至活動機車停車場。

自行開車的民眾可將車輛停放於A11產專區停車場，轉乘藍線接駁車前往活動會場。另為分散車流壓力，活動亦開放A11周邊部分道路（源福路、翔英一路及航空城大道三段等）為臨時路邊停車區，方便開車民眾停放。

▲桃園珍珠海岸國際音樂節登場，交通攻略曝光

▲接駁車服務路線。（圖／觀旅局提供）

為便利搭乘高鐵或機場捷運的民眾，活動也規劃綠線接駁車轉乘。建議民眾可搭乘桃園機場捷運至A11坑口站，下車後直接轉乘綠線接駁車即可前往會場。藍線/綠線接駁車每日服務時間為 13:00至22:15，班距約15分鐘，單程車程約15分鐘，並將依人潮狀況彈性加派班次，以確保交通疏運順暢。

▲桃園珍珠海岸國際音樂節登場，交通攻略曝光

▲公共運輸指南。（圖／觀旅局提供）

市區民眾亦可選擇搭乘桃園客運5016、5022、5022A等公車路線，於「竹圍站」下車後步行即可抵達會場，民眾可利用桃園公車動態資訊系統或下載桃園公車APP，即時掌握班次與抵達時間，提升搭乘便利性。

為維護活動周邊交通秩序，活動期間每日13:00至23:00將對竹圍漁港周邊道路實施交通管制。呼籲參加民眾多加利用大眾運輸或接駁服務，減少車潮擁塞，避免影響觀演體驗。

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29-31熱力登場　交通攻略曝光

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29-31熱力登場　交通攻略曝光

台中海洋館明試營運　交通攻略一次看

台中海洋館明試營運　交通攻略一次看

中台灣首座海洋活體水族展示場館「台中海洋館」將在明天正式開幕營運，開幕首日門票已經銷售一空，台中市交通局也公布交通攻略。交通局指出，開幕日起將有178、179、309、679及688共5條直達路線，鄰近梧棲觀光漁港有123、307路2條路線，總計7條路線平日提供178班次、假日增至192班次服務，民眾參訪海洋館後，還能搭公車到梧棲老街、三井outlet、高美濕地、大甲市區等景點。

桃園首屆珍珠海岸國際音樂節　8/29登場　

桃園首屆珍珠海岸國際音樂節　8/29登場　

桃園珍珠海岸　首場特色產業輔導共識會議　

桃園珍珠海岸　首場特色產業輔導共識會議　

桃園珍珠海岸風貌產業升級　6/17、18說明會

桃園珍珠海岸風貌產業升級　6/17、18說明會

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

桃園珍珠海岸國際音樂節交通攻略

