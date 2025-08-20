　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首日3500張門票售罄！台中海洋館8/21試營運　交通攻略一次看

▲台中,公車,清水,客運,海線。（圖／台中市交通局提供）

▲台中海洋館明天試營運，台中市交通局公布交通攻略。（圖／台中市交通局提供）

記者游瓊華／台中報導

中台灣首座海洋活體水族展示場館「台中海洋館」將在明天試營運，試營運首日門票已經銷售一空，台中市交通局也公布交通攻略。交通局指出，開幕日起將有178、179、309、679及688共5條直達路線，鄰近梧棲觀光漁港有123、307路2條路線，總計7條路線平日提供178班次、假日增至192班次服務，民眾參訪海洋館後，還能搭公車到梧棲老街、三井outlet、高美濕地、大甲市區等景點。

台中海洋館明天開幕，票價太貴一直被民眾詬病，認為門票銷售狀況沒有其他新展館開幕時熱烈，不少人憂心是否連開幕首日門票都賣不完。但依據官網顯示，21日開幕首日門票3500張已經售罄，另外本周末(8/23、8/24)也已經賣完。

交通局長葉昭甫表示，開幕日起，共計有178、179、309、679(含副)及688(含副)共5條路線平日72班次、假日102班次進駐海洋路「台中海洋館」站；鄰近梧棲觀光漁港與台中海洋館步行僅300公尺，有123、307路接送到站，平日提供106班次、假日提供90班次，總計7條路線平日提供178班次、假日提供192班次服務。

▲台中海洋館。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中海洋館水母展示區有全台最大水母缸。（圖／記者游瓊華攝）

葉昭甫表示，台中市提供市區、海線的接駁、轉乘站點，路網遍及台鐵的大甲、清水、台中、潭子火車站，朝馬站、台中國際機場等重要交通樞紐，民眾選擇搭乘這7條公車路線，參觀台中海洋館後，搭公車到梧棲老街、三井outlet、大甲市區、高美濕地、清水鰲峰山、港區藝術中心等海線特色景點，運用完善大眾運輸路網，輕鬆展開海線之旅。

交通局提及，繼309、679及688路等公車率先進駐，8月21日起加碼178及179路公車延伸，同時調整309、688路動線，將台中海洋館、台鐵清水車站、台中港新市鎮形成完整觀光旅遊公車路線，台中市民搭公車到台中海洋館可專享搭公車10公里免費，車程超過10公里，最多只要支付10元車資的「雙十公車優惠」。

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

