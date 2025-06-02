桃園珍珠海岸風貌產業升級啟動　6/17、18說明會報名倒數中

▲永安海螺文化體驗園區。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局即日起推動「珍珠海岸觀光產業服務量能升級計畫」，助力在地業者開發新旅遊產品、提升服務品質；此計畫報名至7月18日截止，歡迎蘆竹、大園、觀音與新屋區的食、遊、購、行業者踴躍參加6/17日(新屋場)與6/18日(大園場將舉辦兩場說明會，幫助業者深入了解核心內容與申請重點。

市府觀旅局代理局長王麗娟2日表示：「永續觀光已成為產業發展的關鍵趨勢，象徵著產業轉型的新契機。」為掌握這波綠色浪潮，計畫以「璀璨珍珠、永續領航」為核心，鼓勵在地業者提出結合永續理念的品牌升級構想。

專家團隊將提供多面向輔導，包括場域營造、產品設計、服務流程、經營策略及整合行銷，並進行深度診斷與一對一顧問服務。計畫提供專業課程、交流參訪、媒體曝光與整合行銷等資源，助力業者提升品牌價值。未來更有機會納入珍珠海岸主題遊程設計，攜手打造永續發展的觀光亮點。

▲草漯沙丘。（圖／觀旅局提供）

說明會將深入說明執行內容與申請細節，並邀請曾參與「皇冠海岸觀光圈產業風格形塑計畫」的業者分享實戰經驗。為便利無法到場的業者，說明會將同步線上直播，讓大家即時掌握第一手資訊

1、場次1 ：新屋場

時間：6/17日(二)15:00-16:40

地點：新屋區公所301會議室（桃園市新屋區中山路265號）

分享者：田中芳園許添尊執行長

2、 場次2 ：大園場

時間：6/18日(三)15:00-16:40

地點：大園區青山市民活動中心（桃園市大園區興德路131號）

分享者：委託行街區公司邱孝賢總經理