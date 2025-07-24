桃園首屆珍珠海岸國際音樂節　8/29竹圍漁港連唱三天

▲桃園首屆珍珠海岸國際音樂節，8/29竹圍漁港登場。（圖／市府提供，下同。）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政23日於市政會議表示，市府將於8月29日至31日在竹圍漁港舉辦為期三天的「桃園珍珠海岸國際音樂節」。桃園作為國門之都、連結國際的樞紐，市府特別規劃於鄰近國際機場的竹圍漁港，結合海港、美食、運動與音樂等多重元素，打造「距離世界最近的音樂節」，邀請國人一同感受大海、音樂與多元文化魅力。

張善政指出，本次音樂節邀集眾多國內外人氣歌手與樂團，包括國內的動力火車、Matzka、宇宙人、玖壹壹、曾沛慈、派偉俊，以及韓國知名團體KARD、「印尼小王子」Ardhito Pramono與越南創作歌手MINH等，納入韓國的流行節奏及東南亞的新聲勢力，打造多元化的國際音樂盛典。

「桃園珍珠海岸國際音樂節」更融合市府主辦的「鐵玫瑰熱音賞」、「LALAI原民音樂人才PK大賽」及「三對三籃球賽」，並邀請青年局、客家局歷屆歌唱比賽獲獎的優秀歌手一同登台演出，同時結合美食市集等豐富活動，讓音樂節不只是聽音樂、看表演，更是一場最具桃園味的夏日嘉年華。

觀旅局表示，桃園市首屆珍珠海岸國際音樂節主舞台規劃「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」及「聲浪狂想曲」三大主題，邀集20組藝人輪番演出，並將由入圍金鐘獎的派翠克（柳柏丞）與資深主持人徐凱希聯手主持。以K-POP、流行、搖滾、原住民、籃球熱血等多元節奏與文化，擁抱全球觀光客與在地居民，打造立足桃園、面向世界的城市音樂盛宴。