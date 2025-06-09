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桃園珍珠海岸首場特色產業輔導共識會議　激盪創新思維發展觀光

▲桃園珍珠海岸首場特色產業輔導共識會議

▲桃園珍珠海岸首場特色產業輔導共識會議。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園珍珠海岸特色產業輔導共識會議，9日於桃園喜來登酒店推出首場。市府觀旅局代理局長王麗娟表示：期透過該計劃推動，凝聚桃園市新屋、觀音、大園和蘆竹4個濱海行政區的地方能量與資源，深化珍珠海岸的在地特色，並協助業者進行升級轉型，打造兼具文化深度與旅客友善的海岸觀光品牌。

此次會議以「璀璨珍珠、永續領航」為核心願景，透過跨域交流與專家輔導，攜手在地業者打造優質的海岸觀光品牌，共同探索永續發展的策略方向，為珍珠海岸注入創新動能。會議特別邀請基隆和平島地質公園董事總經理黃偉傑，分享和平島如何成功翻轉為榮獲ISO 20121認證的國際級綠色旅遊熱點的實務經驗，從綠色旅遊的趨勢到市場商機，為珍珠海岸描繪了明確的發展藍圖。

▲桃園珍珠海岸首場特色產業輔導共識會議

▲市府觀旅局代理局長王麗娟期會議，凝聚的地方能量與資源，發展觀光。（圖／觀旅局提供）

同時，明志科技大學助理教授楊正翔也帶來「體驗設計創造永續價值」的實戰案例，從遊客視角出發，探討如何透過文化深度、情感連結與永續價值，打造能吸引旅客的獨特旅遊體驗。永續觀光不僅是全球趨勢，更是地方產業轉型的關鍵，透過體驗設計可有效提升旅客對永續行動的認同與參與。

為促進產官學的深度交流，活動特別規畫分組工作坊，針對「困境與潛力」、「地方吸引力」及「綠色旅遊商品設計」三大議題展開討論。參與者在小組討論中激盪創新思維，挖掘珍珠海岸的共同優勢與獨特性，並提出具體的永續旅遊商品構想。

▲桃園珍珠海岸首場特色產業輔導共識會議

今日業者分享內容聚焦珍珠海岸重要亮點，包含漁港、石滬、藻礁及各地休閒農業區等，有的夥伴以生態保護為核心，共同探討海岸遊憩活動的發展，如垂釣、獨木舟及自行車觀光等項目。更有部分夥伴強調，遊程設計不僅要著眼於娛樂性，更應融入豐富的學習價值，且進一步提升接駁服務及自行車租借設施，以推動減碳旅遊行程的落實。

夥伴們一致期望，未來能夠突破氣候變遷、交通瓶頸及資源短缺等挑戰，攜手合作，將珍珠海岸打造成都市中最友善的農事體驗目的地。這種跨領域的合作模式，不僅促進了不同背景的對話，也為珍珠海岸的未來發展奠定了堅實的合作基礎。

本次共識會議共10個在地協會參與，也吸引一級棒農場、三奇蜜蜂生態農園、千友農場、大地花生工坊、大地農莊、太平洋自行車博物館、心心玫瑰園、功學社單車、卡托米利坊、禾宇大賣場、百勝食品、竹峰茗茶休閒農場、貝兒莫里農場、林園居農場、桃園青年體驗學習園區、素竹園創意料理餐廳、莫內創意花園（莫內咖啡）、番婆蜂蜜、陽榮生態農場、蘭園養蜂場及屋蹐文化等21家業者；中央大學、龍華科技大學、蘆山園社區大學、環保局、觀音、大園區公所也參與討論。

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