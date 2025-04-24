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桃園珍珠海岸2日遊一家4口破6萬　網酸「有錢國旅」觀旅局說明

▲桃園珍珠海岸2日遊價格太貴

▲桃園珍珠海岸2日遊價格惹議，市議員謝美英質詢。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會24日進行觀旅局工作報告，市議員謝美英指出，市長張善政競選政見之一打造「桃園珍珠海岸」，今年，觀旅局與YOYO家族合作，暑假將推出1日和2日遊的海岸快樂小旅行，活動內容有：體驗「牽罟」捕魚、海廢浮球彩繪、品嘗在地特色美食「鹹海飯」等，宣稱要把桃園美麗海岸變成獨一無二的遊樂場。

然，民眾上網報名「海岸快樂小旅行」，直呼價格驚呆了！一日遊每人1888元，大人小孩價格一樣，2日遊每人高達15888元、小孩少500也要15388元。一般小家庭2日遊基本上很少是爸爸或媽媽一打一，幾乎都是一起出遊，2大1小加起來就要4萬7164元，一家4口就要破6萬！難怪網友都酸說「有錢的國旅、沒錢的出國」。

▲桃園珍珠海岸2日遊價格太貴

▲市府觀旅局表示，桃園珍珠海岸2日遊有專屬同樂會，一起和香蕉哥哥、草莓姐姐、柳丁哥哥或Kiwi姐姐學習桃園珍珠海岸的知識、唱唱跳跳。（資料照／市府提供）

謝美英說，根據統計，2024年台灣人國旅平均消費僅為2396元，因為覺得住宿太貴所以多達7成都是一日遊為主。桃園市既然要推國旅，就要思考更親民、物超所值的方案。民眾向她抱怨，海岸快樂小旅行與青埔五星級飯店合作，兩天一夜的多數行程、餐飲都在飯店裡，與海岸有關的行程只有兩小時就結束了，不僅行程與名稱有相當落差，一家4口就要破6萬，讓人好奇目前報名狀況為何？

市府觀旅局表示，桃園是親子大城，此次遊程更帶有寓教於樂、將桃園海洋文化向下扎根及傳承的期望，因此特別與國內知名親子IP─東森Yoyo合作，推出TAO-YOYO（桃悠遊）桃園珍珠海岸遊程，每場活動都由YOYO哥哥姐姐親自帶動，和小朋友近距離互動遊樂，參加2日遊更有專屬同樂會，一起和香蕉哥哥、草莓姐姐、柳丁哥哥或Kiwi姐姐學習桃園珍珠海岸的知識、唱唱跳跳。

而海岸快樂小旅行也有推平價的1888元1日遊「海洋探險隊」及「石滬探險隊」，分別以古早牽罟捕魚或百年石滬探秘為主題，共規畫26團。而暑假周末推出限量4團的2日遊，除了有探索觀新藻礁與石滬故事館的遊程外，夜晚還入住有完善親子設施及海洋風格的國際觀光旅館和逸飯店，享受水族館夜間導覽及夜宿水族館的特殊體驗，同時包含晚餐、宵夜及隔天早餐、午餐及下午茶一餐不缺，可以悠哉享受的假日時光。

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