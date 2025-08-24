核三延役「南高屏同意＞不同意」　柯志恩：代表人民真的受夠了

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」公投結果雖因未達500萬523張票門檻宣告失敗，但同意票434萬1432張高於不同意票151萬1693張，被視為綠營票倉的台南、高雄、屏東也開出同意大於不同意結果，引發討論。對此，國民黨立委柯志恩今（24日）表示，南部是民進黨的鐵票區，過去無論是四大公投案或總統大選都是「南票北補」，這次連包括總統賴清德的本命區台南，以及高雄、屏東同意票皆大於不同意票，可能是歷史以來第一次。

柯志恩說，會有這樣的結果，除了反映綠營的支持者，對核電成為能源選項都並非全然反對外，更破解了民進黨長期以來，用意識型態綁架能源議題的操作。

柯志恩指出，因為在這次公投投票前，民進黨政治人物與綠營側翼不乏對核安、核廢的操作，企圖激起人民的恐懼，但包括核三所在的恆春鎮，全台投票結果，同意重啟核三的比數，完全碾壓不同意，代表人民真的受夠了目前政府不斷補貼台電，還不斷漲電價，從人民身上剝兩層皮的做法。

柯志恩說，「當然我們看到綠營政治人物稱，這次公投沒過門檻，代表有七成民眾不支持核三重啟，但我認為這樣的說法只是自我安慰，民進黨如果還是這樣的態度，不對包括核電在內的問題做調整，我想他們會離主流民意越來越遠」。

根據中選會統計昨核三延役公投投票結果，台南市同意票28萬1553張、不同意票14萬1687，投票率26.62％；高雄市同意票42萬3651張、不同意票22萬9579張，投票率27.86％；屏東縣同意票12萬720張、不同意票9萬460張，投票率31.00％。