王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」公投雖同意票高於不同意票，但因未達500萬523張票門檻宣告失敗，推動該公投的民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌昨宣布，要在立法院下會期推動「公投綁大選」。對此，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今（24日）表示，基本上國民黨會支持公投綁大選相關法案的提案。另外，王鴻薇也說，民進黨立法院內不只其黨團總召柯建銘要被檢討，包含綠委吳思瑤、沈伯洋、王義川如果能繼續連任，並沒有真正為大罷免檢討真正的失敗原因。

根據中選會統計，昨核三延役公投投票結果為同意票434萬1432張（占有效票74.17%），高於不同意票151萬1693張（占有效票25.83%），總投票率29.53％，但未達500萬523張票門檻。

黃國昌表示，有別於2018年的「以核養綠」公投綁大選投票率54.8%，同意票六成、不同意四成。在本次未綁大選的情況下，投票率雖未達門檻，但是同意票遠超過不同意票將近三倍，顯示即使公投被民進黨關進鳥籠，台灣社會依然踴躍表達對於核電的支持，社會對核能發電的接受度已經逐步達成共識。民進黨背棄過去公投民主的理念，在2019年把《公民投票法》再次鎖進鳥籠，阻礙人民行使直接民權。因此，下個會期台灣民眾黨將在立法院推動《公民投票法》的修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。

對此，王鴻薇24日表示，核三延役公投昨雖然沒辦法通過門檻，但同意票高於74%，距離門檻65萬張，這樣結果充分顯示台灣民意所趨，也讓大家再次感嘆跟意識到現在公投跟大選脫鉤，讓公投變成鳥籠公投，所以民眾黨要提公投綁罷選，國民黨支持。

王鴻薇說，因為前面幾個會期有國民黨立委提案公投綁大選，所以未來如何讓公投真正反映全體民意意象，而不再是被政治性操作，讓公投跟大選脫鉤而沒辦法過關，使得很多民意扼腕收場，所以基本上國民黨會支持公投綁大選相關法案的提案。

另外，王鴻薇也提到，在823大罷免大失敗後，民進黨開始要找戰犯，總統賴清德本來應首當其中，但貴為總統跟民進黨主席，民進黨派系可能用擒王方式，找另一個戰犯來幫賴卸責；而民進黨立法院黨團總召柯建銘自己曾說大罷免是自己發動，天天在立院喊大罷免大成功，所以柯會否因此必須辭退總召或立委要請辭？但如果柯只是請辭總召，可能變成連質詢都不會的陽春立委。

王鴻薇也說，難道立院只有柯建銘應該被檢討跟離職？不要忘記民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤跟柯天天喊大罷免大成功喊得震天價響，如果柯有事，吳會沒有事嗎？吳難道不是小戰犯？更不要說民進黨不分區立委沈伯洋、王義川頻失言，作風連民進黨內的人都看不下去，覺得非常離譜，認為沈不滾蛋，民進黨可能會要真的倒台，所以面對大罷免的檢討，看起來民進黨立法院內不只柯要被檢討，包含吳、沈、王如果能繼續連任，並沒有真正為大罷免檢討真正的失敗原因。