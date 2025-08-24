高雄16槍命案傳凶嫌「疑翻牆進高雄大學」　谷百合驚：會釀恐慌

▲高雄槍手的車輛燒毀後，傳出有可能逃進「高雄大學」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區22日清晨傳出槍擊案，51歲羅姓通緝犯慘遭近距離連轟16槍「行刑式槍決」，身中頭、頸、腹、左腳等5槍，當場倒臥血泊慘死。兇嫌駕駛白色BMW X1逃逸，最後將車子棄置在橋頭區甲圍焚燒滅證；有消息傳出凶嫌「疑似逃進高雄大學」，這讓知名警眷谷百合相當震驚，直言揭露這個消息將會引發恐慌。

專案小組追查後發現，槍手疑似早就規劃好逃跑路線，縱火棄車地點刻意挑在監視器稀少的區域，甚至利用刁鑽角度閃避鏡頭，導致燒車現場周遭的監視器「幾乎沒拍到他」。有特定人士放出消息，表示警方鎖定兩條逃逸可能：一是燒車後直接翻進高雄大學校區脫身；另一是事先準備機車、腳踏車接駁逃逸，不排除槍手還有變裝的可能性。

不過逃進高雄大學這個說法，讓谷百合質疑「倒底警方是不是一直在獨漏或是有內鬼在洩漏偵查內容」？她說：「萬一殺手沒有逃逸，而是一直躲在高雄大學裡面，這將引發學生跟家長的恐慌」，呼籲警方趕緊把知道「逃亡路線的人抓去問，抓那個完全狀況外的原車主，幹嗎？」

▲通緝犯遛狗遭開16槍慘死 警方表示逮22歲女、27歲男「共犯」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所謂的原車主就是專案小組朝「權利車」方向偵辦過程中，當天晚上就帶回相關人回到警局偵訊了解，不過此舉讓江湖人士直言，這條線恐怕是煙霧彈。「做壞事的團體，一買就是十幾台權利車，專門拿來做斷點，燒掉就是為了切線。警方想從這條線追，很難碰到真正的大本營。」

江湖人士更指出，嫌犯犯後根本不需要人接應，「隨便騎台摩托車就能走，或直接換電動腳踏車這種沒掛牌的東西，警察要怎麼追？」更直言，利用權利車斷點再配合走私通道，「只要時間算準，人就能消失在國境外。」

警方則低調表示，相關案情均由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，強調會針對任何蛛絲馬跡詳加調查，目前暫無更多說明。