　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄16槍命案傳凶嫌「疑翻牆進高雄大學」　谷百合驚：會釀恐慌

▲▼高雄槍手車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄槍手的車輛燒毀後，傳出有可能逃進「高雄大學」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區22日清晨傳出槍擊案，51歲羅姓通緝犯慘遭近距離連轟16槍「行刑式槍決」，身中頭、頸、腹、左腳等5槍，當場倒臥血泊慘死。兇嫌駕駛白色BMW X1逃逸，最後將車子棄置在橋頭區甲圍焚燒滅證；有消息傳出凶嫌「疑似逃進高雄大學」，這讓知名警眷谷百合相當震驚，直言揭露這個消息將會引發恐慌。

專案小組追查後發現，槍手疑似早就規劃好逃跑路線，縱火棄車地點刻意挑在監視器稀少的區域，甚至利用刁鑽角度閃避鏡頭，導致燒車現場周遭的監視器「幾乎沒拍到他」。有特定人士放出消息，表示警方鎖定兩條逃逸可能：一是燒車後直接翻進高雄大學校區脫身；另一是事先準備機車、腳踏車接駁逃逸，不排除槍手還有變裝的可能性。

不過逃進高雄大學這個說法，讓谷百合質疑「倒底警方是不是一直在獨漏或是有內鬼在洩漏偵查內容」？她說：「萬一殺手沒有逃逸，而是一直躲在高雄大學裡面，這將引發學生跟家長的恐慌」，呼籲警方趕緊把知道「逃亡路線的人抓去問，抓那個完全狀況外的原車主，幹嗎？」

▲▼通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警方表示逮22歲女、27歲男「共犯」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所謂的原車主就是專案小組朝「權利車」方向偵辦過程中，當天晚上就帶回相關人回到警局偵訊了解，不過此舉讓江湖人士直言，這條線恐怕是煙霧彈。「做壞事的團體，一買就是十幾台權利車，專門拿來做斷點，燒掉就是為了切線。警方想從這條線追，很難碰到真正的大本營。」

江湖人士更指出，嫌犯犯後根本不需要人接應，「隨便騎台摩托車就能走，或直接換電動腳踏車這種沒掛牌的東西，警察要怎麼追？」更直言，利用權利車斷點再配合走私通道，「只要時間算準，人就能消失在國境外。」

警方則低調表示，相關案情均由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，強調會針對任何蛛絲馬跡詳加調查，目前暫無更多說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砸70萬娶18歲越南正妹　型男髮型師「當爸了」
神基因複製貼上！　Jisoo超美親姊曝光　
大罷免為何大失敗？　她點出「2原因」
16槍凶嫌「疑翻牆進高雄大學」！　谷百合驚：會釀恐慌
鬼門開！　命理師點名「5生肖」：財運發了
王鴻薇點名4綠委！　「若留任就無真正檢討敗因」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火　消防到場灌救畫面曝

新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

瘋狂追求被打槍！桃園恐怖男趁她下班堵人　開車2度衝撞釀4傷

新北河海音樂季噁男公然尻槍！頂女大生臀部　被逮還想賴

高雄16槍命案傳凶嫌「疑翻牆進高雄大學」　谷百合驚：會釀恐慌

嘉明湖山友疑似高山症　空勤總隊「黑鷹」後送就醫

8歲童夏令營遭燙傷！家長氣炸控卸責　中原大學致歉：難辭其咎

獨／高雄「行刑式16槍奪命」權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

大漢橋賓士雙門轎跑撞橋墩！車頭變形　女駕駛頭部撕裂傷

通緝犯遭轟16槍奪命　傳半燒毀車牌成破口...關鍵真相曝

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火　消防到場灌救畫面曝

新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

瘋狂追求被打槍！桃園恐怖男趁她下班堵人　開車2度衝撞釀4傷

新北河海音樂季噁男公然尻槍！頂女大生臀部　被逮還想賴

高雄16槍命案傳凶嫌「疑翻牆進高雄大學」　谷百合驚：會釀恐慌

嘉明湖山友疑似高山症　空勤總隊「黑鷹」後送就醫

8歲童夏令營遭燙傷！家長氣炸控卸責　中原大學致歉：難辭其咎

獨／高雄「行刑式16槍奪命」權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

大漢橋賓士雙門轎跑撞橋墩！車頭變形　女駕駛頭部撕裂傷

通緝犯遭轟16槍奪命　傳半燒毀車牌成破口...關鍵真相曝

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火　消防到場灌救畫面曝

新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

加油注意！明起汽油小漲0.1元　柴油漲0.4元

強化電商平台公平競爭　中國官方拋定價規則草案

瘋狂追求被打槍！桃園恐怖男趁她下班堵人　開車2度衝撞釀4傷

宜蘭「可訂位＋寵物友善」咖啡廳！低調老宅深藏巷弄超級隱密

于卉喬上大學前赴日朝聖哈利波特！當場「激動落淚」全套戰利品曝光

神基因複製貼上！Jisoo超美親姊曝光　「被問有壓力嗎」回答灑脫

16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

去年砸70萬娶18歲越南正妹　型男髮型師「當爸了」嗨PO喜訊！

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

社會熱門新聞

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

女看護照顧失智母　北市男深夜侵犯：我不會射在裡面

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

恐怖瞬間曝！高雄2行人站斑馬線上　遭19歲騎士撞噴

潑辣小三偷吃人夫「拍實戰片」傳染性病　嗆正宮：我白天，妳晚上

獨／金管會淪「幣想」幫兇　天道盟主謀上銬畫面曝

美籍男士林服飾店「揮刀」大鬧

2已婚師外遇鹹濕對話全都錄！　「想要我就滿足你」妻抓包氣炸

機車阿里山摔入水溝　騎士離奇失蹤

通緝犯被轟16槍慘死　又見2大懸案手法

基隆凌晨火警！5樓民宅竄火舌

高雄槍擊命案凶嫌傳翻牆進校園　谷百合驚：會釀恐慌

飛官淪共諜洩密長達5年！密語曝光

更多熱門

相關新聞

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

高雄市左營區在22日清晨爆發槍擊事件，一名羅姓通緝犯當街遭人近距離連開16槍「行刑式處決」，頭、頸、腹、左腳中彈，當場慘死。警方鎖定白色BMW X1駕駛涉案，該車被棄置於橋頭區甲典街並縱火燒毀，現場還留有2把槍枝。專案小組調查方向其中之一是從「權利車」著手，並帶回相關人來釐清案情，但江湖人士直言，這條線恐怕只是「煙霧彈」。

通緝犯遭轟16槍奪命　目擊者記下車牌提供警方

通緝犯遭轟16槍奪命　目擊者記下車牌提供警方

黃牌重機自撞護欄　騎士摔落阿里山公路50m

黃牌重機自撞護欄　騎士摔落阿里山公路50m

核三延役「南高屏同意＞不同意」　柯志恩：代表人民真的受夠了

核三延役「南高屏同意＞不同意」　柯志恩：代表人民真的受夠了

恐怖瞬間曝！高雄2行人站斑馬線上　遭19歲騎士撞噴

恐怖瞬間曝！高雄2行人站斑馬線上　遭19歲騎士撞噴

關鍵字：

高雄左營槍決通緝犯警方槍手高雄大學

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

午後變天！　「雨最大」地區曝

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

鬼門開！　5生肖財運發了

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面