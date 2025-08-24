獨／高雄「行刑式16槍奪命」權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

▲左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區在22日清晨爆發槍擊事件，一名羅姓通緝犯當街遭人近距離連開16槍「行刑式處決」，頭、頸、腹、左腳中彈，當場慘死。警方鎖定白色BMW X1駕駛涉案，該車被棄置於橋頭區甲典街並縱火燒毀，現場還留有2把槍枝。專案小組調查方向其中之一是從「權利車」著手，並帶回相關人來釐清案情，但江湖人士直言，這條線恐怕只是「煙霧彈」。

據了解，權利車在黑市有固定管道，收購、轉賣都有專人負責，來源包括當鋪、放款或地下交易。江湖人士透露：「做壞事的團體，手上隨時都有十幾台權利車，車子拿來就是要斷點用的。出了事，直接燒掉，警察也很難往上追。」他更直言，警方現在把調查重點放在車輛買賣，等於是繞遠路，「因為這些車子早就脫產好幾手，你怎麼知道原本要幹嘛？真正的源頭根本碰不到。」

▲涉及左營槍擊的槍手車輛已經燒毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲目前警方正在追查的方向之一就是權利車。（圖／記者陳宏瑞攝）

對於犯後逃逸方式，江湖人士也點出另一層現實。他認為，槍手不見得需要接應，「就算車子燒掉，他隨便騎台摩托車就能走，或者直接用電動腳踏車這種沒掛牌的東西，警察要怎麼追？」，尤其有些像是「代駕」的交通工具，電動車透過折疊就能擺在後車廂，根本不需要有人接應。江湖人士也透露，利用權利車斷點是黑幫慣用伎倆，目的就是要切斷警方的調查線，「留個車身、假車牌燒掉，讓警察自己去亂查。」

另外，消息人士也提到，這類案件背後往往和走私管道、出入境安排有關，「他們跟走私集團密切，本來就有通道，只要時間點配合好，設好斷點，人就消失在國境外，根本不需要搞得太複雜。」

警方則低調回應，目前所有線索均由橋頭地檢署檢察官統一指揮，強調會針對任何蛛絲馬跡詳加調查，但對於「江湖傳言」則未正面回應。