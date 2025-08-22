　
政治

軍人加薪行政院提釋憲　賴清德：若合憲將追溯補齊

▲▼總統賴清德勗勉海軍艦指部168艦隊。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德勗勉海軍艦指部168艦隊。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（22日）赴宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊，針對志願役待遇調整一事，他說，上任後就接受國防部長顧立雄的要求為國軍加薪。至於立法院所提出來的加薪案，因涉及違憲，行政院將提出釋憲，若釋憲結果合乎憲法，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。

賴清德今與國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令唐華，赴宜蘭勗勉海軍168艦隊，艦指部指揮官吳立平、作戰區指揮官陳文星、一六八艦隊艦隊長姚樂輝等亦出席活動。

賴清德致詞表示，投身軍旅、保家衛國是非常辛苦也值得驕傲的志業，這不僅是一份工作，更是責任的承擔。海軍全天候護衛海疆，無論是在岸上或海上，因為有大家日夜堅守崗位，才能讓國人有安全的生活環境。今年海軍一六八艦隊在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「海峽雷霆軍演預應」以及「東馬運補護航」等各項演訓任務中，都充分展現海軍優質的專業職能以及平日勤訓精練的成果。

賴清德說，中國數年來對台威脅與日俱增，面對灰色地帶侵擾的頻率持續提升，國軍弟兄姊妹不畏壓力，精準掌握敵情、強化戰訓本務，是國人安心的依靠。也提醒大家在操演時務必掌握每一個環節，同時也要持續精進保密工作，提高警覺，任何軍旅的微小日常都可能是敵人夢寐以求的情資。

▲▼總統賴清德勗勉海軍艦指部168艦隊。（圖／總統府提供）

賴清德強調，未來政府會繼續增加國防預算，明年度國防預算將占GDP3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。不僅展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，同時也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，以維護印太的和平穩定。

賴清德說，政府不僅提高預算以強化國防力量，也秉持蔡前總統的「興安專案」持續修建國軍營舍空間，並改善福利待遇。他上任後，即應顧立雄部長要求為國軍加薪，主計總處也已編列相應預算支應，讓國軍薪資提高。

針對115年度總預算案未編列加薪案，賴清德說，立法院提出的軍人待遇提升案有涉及違憲的問題，行政院預計在送出總預算案時提出釋憲，後續將依照司法院大法官的釋憲結果，若合乎憲法，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。並提到，蔡前總統任內最後1年為軍公教加薪4%，去年他也替軍公教加薪3%，政府將持續完善對國軍官兵的照顧。

賴清德提到，除對外軍事採購，也會持續支持國防自主，包括與國際友盟國家共同合作，從研發設計到生產製造等。不僅可以增加國防力量，也能帶動軍工產業發展，讓台灣的軍工產業永續支援國軍、強化國防力量，這才是永續雙贏之道。此外，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持，堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

▲▼總統賴清德勗勉海軍艦指部168艦隊。（圖／總統府提供）

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

郭智輝請辭！　內部信曝光「基於健康因素」
快訊／鶯歌工安意外　移工搶救不治
快訊／經濟部長郭智輝請辭！內部信曝光
快訊／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰
情侶搭車一半「突低頭飲食」！司機尷尬表情陸網瘋傳
「無糖飲料」4大超商降價優惠！家樂福加碼大瓶「買1送1」
仙塔律師涉詐案遭起訴　拍片喊冤

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

黃偉哲又發地震文！　幽默提醒網友：大家幫我注意翻譯有沒有出錯

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

龔明鑫任經濟部長、張惇涵接政院秘書長　周玉蔻讚優秀：可以打90分

黃偉哲地震貼文「去死」　市府：翻譯搞烏龍

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

