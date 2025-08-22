公投日高溫飆37度　準劍魚颱風甩水「周日午後雨區變大」

▲明天公投日依舊高溫炎熱，大台北和桃園高溫可能衝破37度以上。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(23日)是核三延役公投投票日，各地高溫炎熱，其中大台北、桃園高溫可能衝破37度，宛如進烤箱。呂宋島附近熱帶低壓明天可能增強為今年第13號颱風「劍魚」，往海南島和中南半島前進，不過會為台灣帶來水氣，周日過後午後雷雨區逐步擴大。

根據氣象署觀測，今天新北市三峽出現39.6度極端高溫，台北市科教館也有38.1度高溫，台北市內湖高溫也飆上38度，新北市五股高溫也有37.9度，高雄內門則有37.5度高溫，前4熱的高溫皆出現在雙北。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今日高溫資訊和未來高溫分布。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天和明天都是高溫炎熱天氣，大台北、桃園有37度甚至以上的高溫，午後少部分山區、嘉義以南有局部降雨。

劉沛滕指出，周日高溫仍持續，不過溫度沒有今天和明天高，高溫約36度；午後雷雨範圍增加，桃園以南有局部短暫雷陣雨，甚至下周之後西半部也可能在午後雷雨範圍內，下周依舊高溫炎熱，午後雷陣雨區域逐漸增加。

台灣南邊、呂宋島附近有熱帶性低氣壓，劉沛滕說明，該熱帶低壓明天生成颱風機率高，未來移動方向往西為主，朝向南海前進，可能接近海南島或中南半島，路徑對台灣沒有直接影響。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過劉沛滕表示，熱帶系統或颱風移動過程，部分水氣將影響台東、恆春半島，今明兩天有零星降雨，下周台灣位於太平洋高壓或高壓南側，帶來東風，花東、恆春半島也有降雨。

此外，劉沛滕說，下周關島以南、菲律賓以東的海面上，為相對低壓區，可能會有熱帶系統發展，不過目前還不確定，仍待進一步觀察。