生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲劍魚颱風可能明天生成，周日帶來水氣，午後雷雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(22日)天氣晴朗穩定，大台北有38度極端高溫，午後雷陣雨偏山區，呂宋島東方海面熱帶低壓預計明天增強為輕度颱風，將是今年第13號颱風「劍魚」，路徑未來朝越南前進，對台灣沒有影響，不過周日將帶來水氣，午後雷雨區擴大。此外，熱帶系統活躍期落在8月底到9月初，屆時有另一波熱帶系統發展可能。

登陸日本九州的玲玲颱風已於今天上午8點減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。中央氣象署預報員官欣平指出，在呂宋島東方海面，上午有一個低氣壓增強為熱帶性低氣壓，預估將往西或西北西方向前進，持續進入南海，明天白天有機會發展為輕度颱風。

官欣平進一步指出，熱帶低壓後續路徑將通過海南島南方海域往越南移動，整個過程對台灣陸地沒有影響，不過因風向轉為東風及東南風，將為台灣帶來部分水氣，東半部降雨機率增加。

未來一周天氣型態以高溫炎熱及午後雷陣雨為主。官欣平進一步說明，今天午後雷陣雨集中在各地山區，台北市區也有零星降雨，近山區平地亦有局部雷陣雨，不過雨勢較昨天緩和。入夜後雨勢消失，各地恢復晴朗穩定，東南部與恆春半島因受東風影響，迎風面降雨偏多，但不至於造成大雨災情。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平表示，台灣因處太平洋高壓或邊緣影響，今天到下周四(28日)風向偏東風或東南風，天氣型態類似。東半部特別是花東偶有短暫降雨，西半部為晴朗炎熱、午後雷陣雨為主。南方熱帶性低氣壓今晚將通過呂宋島附近，進入南海後有機會增強，周日帶來較多水氣，午後雷陣雨感受增多；下周一、下周二將移往中南半島附近，雖然仍受東風影響，但水氣將逐漸減少。

此外，太平洋東側低壓帶在8月底條件有利熱帶系統發展，官欣平指出，下周四、下周五可能有低壓雲系進一步發展，整體來看，8月底到9月初南方熱帶系統活動有較活躍情況。

降雨方面，官欣平分析，周五、周六以午後雷陣雨為主，降雨偏向山區和南部地區；周日水氣增多，西半部午後雷雨範圍擴大，擴展至桃園以南及宜花山區。下周一至下周四天氣型態也以午後雷陣雨為主。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼高溫分布趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，昨天各地高溫酷熱如同烤箱，官欣平表示，今天情況類似，西半部高溫普遍落在34至36度，其中雙北及台中以南近山區更顯炎熱，大台北甚至可能出現37至38度高溫。氣象署針對台北市發布紅色高溫警示，新北市也出現連續36度以上高溫。東半部氣溫約31至34度，感受悶熱。

官欣平說明，今天至下周一高溫分布最明顯的區域為雙北，非常炎熱，甚至高溫上看36至37度，台中以南同樣偏熱。受東風及地形沉降影響，加上高壓籠罩，天氣晴朗少雲，白天加溫效果顯著，使得高溫持續多日，因整體風向偏東風，後續轉為東南風，氣流繞行，搭配地形沉降影響，西半部炎熱感會更加明顯。

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

中央氣象署發布海嘯消息，表示獲太平洋海嘯警報中心通報，8月22日10時16分（台灣時間），南美洲南端德雷克海峽發生規模8.0地震，震央位於西經62.00度、南緯60.40度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

天氣颱風劍魚雷雨高溫氣象氣象署

