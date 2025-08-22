央視稱查獲「資通電軍」數十個網攻平台　國軍：老調重彈無端指控

▲央視稱台灣「資通電軍」數十個網攻平台已被查獲，終身追責 。（圖／翻攝 央視）



記者杜冠霖／台北報導

中國近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視22日稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，「將依據有關規定，對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。對此，資通電軍指揮部於今（22）日表示，此種老調重彈之無端指控，絕非事實；反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論。

《央視》節目「礪劍」製作追蹤節目，這次主題號稱掌握台灣「資通電軍」數十個網攻平台，全部已被查獲，並且將終身追責。內容指出，「台灣『資通電軍』，一支由「台獨」勢力豢養的臭名昭著的網軍。」近年來偽裝成多個黑客組織，通過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等初級網攻手法，「試圖竊取大陸地區的敏感數據和重要情報信息，性質極其惡劣。」

對於中共指控，資通電軍指揮部表示，此種老調重彈之無端指控，絕非事實；反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍士氣之企圖。

資通電軍重申，資通電軍負有國防資訊及網路防護等核心任務，將持續戮力捍衛數位疆土，堅實資安韌性，無懼任何威脅，更不會動搖抗敵意志與士氣。