生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹女高一共18班「文組剩2.5班」！女醫校友驚：時代真的變了

▲新竹街頭出現「馬尾少女小綠人」　竹女限定！還有彩蛋到數中。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲新竹女中。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹女中是許多竹縣女學生的第一志願，校友女醫徐嘉琪19日在Threads表示，聽到母校竹女的最新狀況，讓她直呼「刷新三觀」。原來現在一年級依舊維持18班，但文組竟然只剩下2.5班，其他全是二、三類組。她感嘆，自己當年念書時，文組可是有10到11班，如今比例差異之大，足見家長與學生的選擇早已改變，映照社會價值走向。

徐嘉琪透露，竹女現在一年級一樣是收18班，但文組只剩下2.5班，其他清一色全是二、三類組，「想到我那個年代，文組可是有10～11班，真的差好多啊～」這讓她感嘆時代真的變了，「家長與學生的選擇，反映了整個社會的價值走向。文理之間的消長，不只是升學趨勢的變化，也是一面映照教育與產業的鏡子。」

她說，雖然文組身影逐漸稀少，但依然擁有靜靜的力量，等待下一代再度拾起。她也在留言處補充，「竹女最近這25年來文組的班數是有變動的，忽高忽低，但移動平均線是下降的。」

貼文引發熱烈討論，不少校友分享經驗。「我們那一屆1-11班是文組，12、13是二類組，14-17是三類組，18班是美術班」、「95年畢業，1-8班文組，9-10二類、11-16三類組」、「108畢業，2-7文組（每班約30-35人）、8-16理組（每班約45人）、1語資、17數資、18美術」。也有人直言，「以前竹中也有四班文組，如果連竹女都這樣，現在不知道竹中剩幾班了。」

其中還有人感嘆現實殘酷，「文組再怎麼厲害考上台大，政大等名校，出來平均年薪要破百相當困難」、「醫科都要下去了，更何況文組」、「文法商幾乎只能往台北發展，想留在新竹工作很難」、「104年畢業，雖然目前工作3年有達百萬年薪，但和園區工程師同學相比，薪水真的有落差啊！」

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

宋芸樺脫口暴雷！劉品言寶寶性別曝光
楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎
醫師娘遺體今解剖　發現體內殘留藥物
快訊／高鐵新世代列車　外觀首曝光
U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列
大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」
川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘
黑幫砸早餐店縱放！竹市警道歉　4項說明曝
王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　「偽媒體人是台灣悲哀」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

竹女新竹女中校友文組理組Threads

