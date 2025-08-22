迎史上最長18天疏運　高鐵首推「5折早早鳥」8/29開搶

▲高鐵針對教師節、中秋節和國慶日規劃史上最長18天疏運期，以及最低5折早早鳥優惠。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年教師節、中秋節及國慶日接力連3周連假，高鐵祭出4項新措施應戰，包括3連假車票一次開賣，8月29日起可一次預購9月26日至10月13日等18天疏運期車票；離峰推出史上最大折扣的「5折早早鳥」；擴大早鳥座位數，18天內有965班早鳥班次、15萬個早鳥座位；另超尖峰南港到台中列車自由座也擴大為9節。

為迎接高鐵史上最長的18天疏運期，高鐵除推出離峰「5折早早鳥」最殺優惠，且提供15萬個早鳥座位，8月29日起還可一次購買教師節、中秋節和國慶日連假車票外，超尖峰區間車班次自由座也放大為9節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵說明，這次首度在超尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車擴大自由座車廂至9節，包括第1至4車，以及第8至12車，總計18天提供多達54班次的9節自由座區間列車。

高鐵公司預估，疏運期間的超尖峰時段包括：連假開始前一天，包括9月26日、10月3日、10月9日等下午至晚間，以及收假日的9月29日、10月6日、10月12日，和中秋、雙十連假開始首日的10月4日、10月10日等上午時段。

台灣高鐵特別提醒，超尖峰時段人潮眾多，請自由座旅客盡量避開上述時段。高鐵全線各車站也將加派人力，並在月台舉牌、引導對號座旅客優先上車，敬請自由座旅客依序排隊，並禮讓對號座旅客優先上車。

高鐵公司表示，希望透過多管齊下的措施，提升整體旅運品質，另提醒旅客，早鳥優惠均為對號座位，且採記名制，售票方式是優先銷售5折車票，5折售完即改售8折，以此類推，9折車票售完就會改售原價車票；希望搶購「5折早早鳥」、最深優惠的旅客，務必早早購票。

根據高鐵公司規劃，教師節、中秋節及國慶日3個連假共18天疏運期間，將自9月26日至10月13日加開236班次列車，包括南下115班、北上121班，總計共提供3109班次的旅運服務。