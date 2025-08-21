快訊／嘉義地震「高鐵列車一度停車」　南港=左營間延誤

▲地牛翻身，高鐵列車受到影響。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

受嘉義地震影響，高鐵有列車一度暫時停車，南港到左營間部分列車延誤。

今天下午4時37分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.1地震，震央在嘉義縣政府東南方36.3公里處，深度10.4公里，屬於極淺層地震，該起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔、台南市曾文、高雄市甲仙、嘉義縣太保市。

受到地震影響，高鐵有列車也一度暫停途中，高鐵公司公告，今下午因嘉義地區地震影響，導致部分列車延誤，影響路段為南港-左營間。

台灣高鐵也說明，受今(21)日下午16時37分嘉義地區發生地震影響，嘉義至台南區間啟動災害告警，並造成242車次暫停；台灣高鐵公司已依標準作業程序進行地震應變。敬請旅客耐心等候。

高鐵公司指出，由於本次地震部分路段已達2級告警，故列車須經5階段提速以確保安全，列車先以注意進行方式、時速45公里以下運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里之順序，漸進提升運轉速度。目前正進行列車提速巡檢，並由維修人員隨乘巡檢及進行軌道之動搖測試。

台灣高鐵表示，受此地震事件影響，部分列車將有所延誤，造成旅客不便，敬請見諒。