生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵教師節連假加開109班次　車票8/27開賣

▲▼台鐵,EMU3000型,新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

▲教師節連假，台鐵加開109班加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年起國定假日多了5天，其中包括即將到來的教師節，將迎來3天連假，台鐵公司今(22日)宣布，教師節疏運期間全線將加開109班次，8月27日凌晨0時起開搶。

台鐵公司表示，因應114年教師節連續假期疏運旅客需要，將自9月26日起至9月30日總計5天疏運期間，全線加開各級列車共計109班。

其中包含東部地區實名制列車4班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號3班、彰化-台北-台東EMU3000型自強號1班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號3班、高雄-台東-台北EMU3000型自強號1班、台東-高雄-台中EMU3000型自強號1班、台北-彰化EMU3000型自強號直達車2班。

為加強疏運旅客，台鐵也規劃自9月26日至9月30日期間，暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司指出，教師節連假車票將自8月27日零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

另東線實名制列車班次，於8月28日零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之國民訂票。

08/21 全台詐欺最新數據

