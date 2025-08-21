　
交通部公布「優先席圖示」增1類別　博愛座走入歷史

▲▼交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部提供）

▲交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

配合立法院日前修法將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」，交通部也預告修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，並公布優先席標準圖示，增加一類身體不適圖案。台鐵預計法規修正後4個月內調整，高鐵除文字已調整外，後續也將配合修改圖示。

「博愛座」走入歷史，交通部表示，配合《身心障礙者權益保障法》第53條將「博愛座」之用語修正為「優先席」，並擴大優先乘坐對象為「身心障礙者或有其他實際需要者」，《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》也規劃修正「博愛座」用語及優先乘坐對象，將博愛座全面改為「優先席」，也明訂對象為身心障礙者或有其他實際需要者等字眼。

此外，交通部預告草案也公布優先席標示之統一圖示，相較過往博愛座圖示，除了用語已調整為優先席外，圖示方面也多了一類身體不適之圖案。

針對博愛座走入歷史全面改為優先席，台鐵公司說明，目前EMU800型部分編組，及EMU900型區間車，均已將「優先座」詞句納入標示，其餘車型標示「博愛座」部分，待相關子法修正及交通部統一訂定「優先席」標準圖示後，各型區間車再全面配合更新圖示及用語。預計作業期程約4個月。

高鐵公司表示，因應立法院日前三讀通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正案，將「博愛座」改為「優先席」，台灣高鐵公司已將車站和列車原先「博愛座」之文字標示更換為「優先席」，後續將配合交通部公告統一之「優先席」圖示，儘速更換為新圖示。

關鍵字：

交通部博愛座優先席台鐵高鐵

