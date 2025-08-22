離島班機「光復節連假」飛994架次　8.1萬張機票8/25開賣

▲光復節連假離島航線機票8月25日起開賣。（示意圖／記林名揚翻攝)

記者李姿慧／台北報導

今年光復節有3天連假，民航局今天(22日)宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供994架次，計81,228個座位數，8月25日上午9時起開放訂位。

今年光復節自10月24日至10月26日有3天連假，民航局規劃10月23日至10月27日有5天航空疏運期，其中離島各航線運能提供方面，澎湖航線有454架次、33,428個座位數；金門航線有412架次、39,140個座位數；馬祖航線有128架次、8,660個座位數；上述3離島航線共計提供994架次、81,228個座位數，8月25日上午9時開賣機票。

民航局指出，光復節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班；民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局也提醒，此次光復節連假尖峰時段為10月23日至10月25日台灣出發往離島方向，以及10月25日至10月27日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局表示，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。