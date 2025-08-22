　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

▲教育部次長葉丙成發表專題演說談學習歷程。（圖／記者楊惠琪攝）

▲葉丙成揭露校園性別事件當事人個資，教育部表示，調查小組認定未違法性平法。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果今（22日）出爐，認為葉丙成未違反性平法。教育部指出，葉丙成取得資料非源自公務資料，是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，教育部尊重當事人循司法途徑救濟，教育部也將積極配合檢調單位後續調查，並進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

葉丙成因在個人社群媒體揭露校園性別事件當事人個資，引發外界批評，民進黨籍7名女立委更聯合發表譴責教育部與葉丙成聲明，教育部成立專案審查小組進行調查，葉丙成則從5月底開始請假至今共90天。教育部已將調查結果寄送雙方當事人，並在今天公布結果，認定葉丙成沒有違反性平法，但針對葉丙成是否有違個資法及政務官職務規範，專案小組建議教育部依相關法規辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關性平會調查部分，教育部指出，性平會調查認定，葉次長並非該校園性別事件案調查成員或相關主管，與該校園性別事件無職務關聯，聯繫導師也僅表達關心，未構成利用職權對學生行使不當影響力，故未違反性平法規定。而經過性平會決議，葉次長貼文所附對話截圖，經處理後雖有灰色塊遮蔽，惟仍隱約可辨識學生姓名部分，是否涉及違反個人資料保護法（個資法），並非性平會審議範圍。

教育部表示，針對葉丙成政務次長疑似洩露個資案，經查葉丙成取得相關資料途徑，並非源自教育部執行公務所持有資料。至於是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，教育部尊重當事人循司法途徑救濟，教育部也將積極配合檢調單位後續調查。另教育部就性平會決議依公務員服務法及相關規範，進一步釐清葉次長行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

此外，針對台大校長陳文章疑涉洩露個資案及不當施壓案，教育部指出，性平會調查認定，陳文章依據校內三級預防工作計畫，基於校長職責與保護學生安全義務，在關心學生過程中與導師對話，並未違反性平法相關規定。

不過，教育部表示，陳文章身為校長及性平會主任委員，將要求其建立明確的事件通報與督導制度，並加強校內跨單位協作機制。另應確保學生獲得必要心理諮商、輔導及校外資源支援，倘若督導不周，教育部將予以課責，並追究相關人員疏失責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「1000噸屎尿」當街亂排！超噁畫面曝
蘆洲停車場堵人！當場開5槍...賓士成蜂窩
中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了
新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　10萬交保了
獨家／謝震廷失聯1個月　范揚景急尋曝原因
郭雪芙「37歲長這樣」被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去：瞎了嗎
獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺
國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

苗栗「這社區」超奇怪！一牆之隔分屬2行政區　居民怨福利差很大

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

他傳「超私密1留言」給周杰倫　一票人也這麼做：太厲害了

7月鬼門開「5類人」避免出國！　民俗專家示警：最忌諱講1字

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

16歲高二生跑步突昏倒　罹「老人糖尿病」還擅停藥...險喪命

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

BMI過重率43.1% ！雲林揪團減重賽開跑　走路換健康又有獎

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

苗栗「這社區」超奇怪！一牆之隔分屬2行政區　居民怨福利差很大

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

他傳「超私密1留言」給周杰倫　一票人也這麼做：太厲害了

7月鬼門開「5類人」避免出國！　民俗專家示警：最忌諱講1字

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

16歲高二生跑步突昏倒　罹「老人糖尿病」還擅停藥...險喪命

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

BMI過重率43.1% ！雲林揪團減重賽開跑　走路換健康又有獎

企業愛心助學！經濟部媒合善款　丹娜絲風災南市600名學生受惠

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

大叫後連人帶車墜海！東港騎士3天後「1公里外」被尋獲　已明顯死亡

韓女團合約「禁止懷孕」！　成員錄影脫口：確實有

英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切　怒告性侵

航港局整合22個公私部門　完成離岸風電海難兵棋推演

玉兔懷孕6月「迎來超痛苦產檢」！老公等待1舉動惹火她：讓我晴天霹靂

陳亭妃爭取有成！經濟部納入石綿瓦清運補助　最高補助20萬

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

生活熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

館長公布抖音帳號　粉絲一夜飆破2.7萬

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

孕肚貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票

更多熱門

相關新聞

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

教育部次長葉丙成涉及在臉書上公開校園性平案受害人個資，遭教育部移送性平會調查，葉丙成請假3個月至今。此案調查期限今天屆滿，教育部性平會已將調查結果寄送雙方當事人，據了解，性平會認定葉丙成的行為並未違反《性別平等教育法》。

台師大抽血計畫主持人陳忠慶「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

台師大抽血計畫主持人陳忠慶「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

教育部《性教育手冊》挨批偏頗戲謔　教團：應中止推廣

教育部《性教育手冊》挨批偏頗戲謔　教團：應中止推廣

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

國小生平均年減3.2萬人　4年後跌破百萬人

國小生平均年減3.2萬人　4年後跌破百萬人

關鍵字：

葉丙成教育部台大性平案件性平法

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面