葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

▲葉丙成揭露校園性別事件當事人個資，教育部表示，調查小組認定未違法性平法。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果今（22日）出爐，認為葉丙成未違反性平法。教育部指出，葉丙成取得資料非源自公務資料，是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，教育部尊重當事人循司法途徑救濟，教育部也將積極配合檢調單位後續調查，並進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

葉丙成因在個人社群媒體揭露校園性別事件當事人個資，引發外界批評，民進黨籍7名女立委更聯合發表譴責教育部與葉丙成聲明，教育部成立專案審查小組進行調查，葉丙成則從5月底開始請假至今共90天。教育部已將調查結果寄送雙方當事人，並在今天公布結果，認定葉丙成沒有違反性平法，但針對葉丙成是否有違個資法及政務官職務規範，專案小組建議教育部依相關法規辦理。

有關性平會調查部分，教育部指出，性平會調查認定，葉次長並非該校園性別事件案調查成員或相關主管，與該校園性別事件無職務關聯，聯繫導師也僅表達關心，未構成利用職權對學生行使不當影響力，故未違反性平法規定。而經過性平會決議，葉次長貼文所附對話截圖，經處理後雖有灰色塊遮蔽，惟仍隱約可辨識學生姓名部分，是否涉及違反個人資料保護法（個資法），並非性平會審議範圍。

教育部表示，針對葉丙成政務次長疑似洩露個資案，經查葉丙成取得相關資料途徑，並非源自教育部執行公務所持有資料。至於是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，教育部尊重當事人循司法途徑救濟，教育部也將積極配合檢調單位後續調查。另教育部就性平會決議依公務員服務法及相關規範，進一步釐清葉次長行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

此外，針對台大校長陳文章疑涉洩露個資案及不當施壓案，教育部指出，性平會調查認定，陳文章依據校內三級預防工作計畫，基於校長職責與保護學生安全義務，在關心學生過程中與導師對話，並未違反性平法相關規定。

不過，教育部表示，陳文章身為校長及性平會主任委員，將要求其建立明確的事件通報與督導制度，並加強校內跨單位協作機制。另應確保學生獲得必要心理諮商、輔導及校外資源支援，倘若督導不周，教育部將予以課責，並追究相關人員疏失責任。