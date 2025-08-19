台師大抽血計畫主持人陳慶忠「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

▲台師大女足抽血案，台師大校教評會決議停聘陳忠慶3年。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大爆發女足隊「抽血換學分」，教練周台英遭處解聘且4年不得聘任為教師。教育部今（19日）表示，陳忠慶教授與周台英因為違反人體研究法，分別處以停聘3年與解聘且1年不得聘任為教師。另周、陳兩師強迫學生回繳費用部分，經查6案與體育署金額不符，已在15日移送檢調偵辦，國科會也在今天將5件清查過研究案移送檢調偵辦。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，台師大已決議解聘周台英，4年內不得聘任為教師。教育部今天召開第五次跨部會專案小組會議，會後以新聞稿對外說明，其中陳忠慶懲處結果首次出爐。

針對陳、周兩師違法行為部分，教育部指出，已責成學校依教師法規定提送教評會審議，周師霸凌部分，學校教評會已決議解聘周師且4年不得聘任為教師；陳、周兩師違反人體研究法部分，則分別處以停聘3年與解聘且1年不得聘任為教師，教育部將就學校教評會審議結果進行續處。另教育部已責成台師大追究校長及行政人員行政疏失；校長部分將由教育部召開考績會討論，行政人員部分將責成學校考績會或教評會等議處後函送教育部備查。

至於陳、周兩師執行計畫涉及強迫學生繳回受試者費用部分，教育部表示，體育署在8月11日收到台師大檢附補助陳、周兩師共有6案，包含運科支援計畫收支明細、印領清冊及原始憑證，經查與體育署核結金額不符，已在上周五（15日）針對經費流向疑義及相關資料移送檢調偵辦。國科會也在8月4日發函清查，經檢視學校函復結果，今天將5件研究案移送檢調偵辦。

教育部進一步表示，專案小組也針對國科會全面清查體育學領域涉及人體研究97件血液樣本計畫，由教育部及衛福部在昨天，針對「倫審會對研究計畫之審查、研究對象權益之保障、血液樣本管理及流向是否依計畫規劃辦理、血液樣本採集人員是否符合研究計畫所定資格、受試者人數、名單、費用流向及其他相關事項」等項目通知23校（含醫院）轉請其倫審會查核，預計1個月內函復查核結果，並視審議結果分別由相關部會會同國科會續處。

針對所有運科補助計畫，教育部說明，專案小組已請體育署先行中止，同時就運科支援計畫涉及血液樣本有關受試者知情同意、申請IRB審查等是否符合人體研究法全面清查，並視清查結果依法續處；另請體育署著手研擬國內運科支援作業程序（例如檢測項目、抽血人員規範、血液保存、運用、管理、銷毀），以及選手保護機制（例如知情同意書）等，將邀請衛生福利部研商建立相關機制。