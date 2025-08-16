國小生平均年減3.2萬人　4年後跌破百萬人

▲受少子化影響，教育部預計118學年，國小學生數跌破百萬。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，根據教育部公布最新學生數預測報告，預估118學年國小學生數跌破百萬，129學年將跌破70萬人，而未來16學年，國小生平均年減3.2萬人。國高中階段狀況也類似，預估未來國中、高中階段，平均年減1.6萬以及1.2萬人。

114學年新學期將在9月1日開學。根據教育部資料，少子化海嘯持續衝擊各級學校，從國小到中學階段，學生數以每年少1萬至3萬人幅度快速減少當中，對各級學校招生問題雪上加霜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據教育部公布最新「113學年至129學年各教育階段學生數預測成果」，在國小部分，除了生肖效應導致部分學年人數起伏外，其他多數呈現遞減趨勢，113學年國小一年級學生數降到18.2萬人，年減1.4萬人，預測129學年降至11萬人，預計未來16學年，小一學生平均年減4500人或 3.1%。

在國小學生總數部分，教育部指出，受少子女化影響而呈現遞減趨勢，113學年約120.3萬人，預計118學年將跌破百萬，剩下96萬人，129學年估剩下68.9萬人，比103學年少56.4萬人，減幅達45%，預估從113學年起的未來16年，國小生平均年減約3.2萬人或3.4%。

教育部表示，國中生人數因出生年橫跨3學年，生肖效應會因合計而產生互抵現象，整體人數增減幅度雖較緩和，但仍因少子女化呈遞減趨勢。預估129 學年國中學生數將剩下37.7萬人，而未來16學年，國中學生平均年減1.2萬人或2.5%；預計至129學年，國中一年級學生及畢業生數，分別平均年減5600人（3.4%）及3700人（2.3%）。

高中職階段狀況也和國中類似。教育部指出，預計129學年，高中生數將剩下40.4萬人，而未來16學年平均年減1.2萬人（2.4%），預計129學年，高中一年級學生及畢業生平均年減 3900人（2.3%）及3200人（2.2%）。

對於國小學生數年減超過3萬人，教育部指出，國小為國民義務教育的開始階段，學生數與人口出生數高度相關，稚齡死亡及學齡前人口之跨國流動等，雖然也是影響因素之一，但影響程度甚微。觀察103至129學年國小1年級學生數，大致與學生對應出生學年人口數相符，但受到少子女化現象影響，除了生肖效應導致部分學年人數起伏外，大多呈現遞減趨勢，且因出生率減幅逐漸擴大，導致國小學生數平均年減量增加。