地方 地方焦點

美宿•智在慢時光！　嘉義智選假日酒店女性主題專案

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手美學單位尊貴新女力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手美學權威，藉由旅宿過程安排保養讓女性旅人享受尊寵感 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為求讓女性旅人在快節奏的生活中適當放鬆、暫停，並藉由旅行規畫感受尊寵，加以保養成為旅途中必備的儀式。嘉義智選假日酒店攜手保養專家美學權威隆重推出以「Beautycation」為靈感的女性主題專案「美宿•智在慢時光」，邀請所有擁有旅遊與保養習慣的現代女力族群，在旅途中找回與自己對話的片刻。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手美學單位尊貴新女力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義智選假日酒店鎖定喜歡自我照顧、擁有儀式感生活風格的五大旅遊族群，包括，喜歡享受一個人旅行的自由與沉澱的獨旅女子，追求高CP值、品味與機能兼具的短途假期小資女，藉由共享生活點滴，讓旅行成為情感加溫方式的同遊閨蜜，或是以旅行傳遞跨世代的關愛與美的連結母女，最後則是共同旅行也能找到專屬的ME TIME的都會夫妻。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手美學單位尊貴新女力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義智選假日酒店「美宿•智在慢時光」專案，即日起至12月24日，預訂即可享美學權威120分鐘仙肌V臉娃娃潤顏護理療程（價值NTD 3,800）或90分鐘阿里山薰衣草全身香氛SPA（價值NTD 3,500）二選一。

• Cheers Hour 免費參加：入住週二～週四，晚間18:00~19:00可享用特色小食、冰淇淋吧、精選酒精及無酒精飲品暢飲、延遲下午兩點退房、精選義大利氣泡酒一瓶，以及Uber Taxi乘車金200元。

相關新聞

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

位於桃園青埔、為日本西武集團旗下的都會型水生公園 Xpark，歡慶開幕五週年，推出Xpark五週年感謝祭，從桃園市民卡期間限定專屬優惠5折起，到全台民眾的「5人5折」揪團優惠，再到夜間飲食折扣，熱情回饋支持Xpark五年的每一位朋友。

嘉義智選假日酒店 x 聖保羅 　推出阿里山MiniQ餅迎賓

嘉義智選假日酒店 x 聖保羅 　推出阿里山MiniQ餅迎賓

嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY

嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY

嘉義智選假日酒店母親節　推出「嘉倍寵愛」住房專案

嘉義智選假日酒店母親節　推出「嘉倍寵愛」住房專案

嘉義智選假日酒店　攜手球芽基金力挺棒球

嘉義智選假日酒店　攜手球芽基金力挺棒球

女性旅行嘉義智選假日酒店保養體驗專屬優惠美學合作

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

