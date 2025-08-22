美宿•智在慢時光！　嘉義智選假日酒店女性主題專案

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手美學權威，藉由旅宿過程安排保養讓女性旅人享受尊寵感 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為求讓女性旅人在快節奏的生活中適當放鬆、暫停，並藉由旅行規畫感受尊寵，加以保養成為旅途中必備的儀式。嘉義智選假日酒店攜手保養專家美學權威隆重推出以「Beautycation」為靈感的女性主題專案「美宿•智在慢時光」，邀請所有擁有旅遊與保養習慣的現代女力族群，在旅途中找回與自己對話的片刻。

嘉義智選假日酒店鎖定喜歡自我照顧、擁有儀式感生活風格的五大旅遊族群，包括，喜歡享受一個人旅行的自由與沉澱的獨旅女子，追求高CP值、品味與機能兼具的短途假期小資女，藉由共享生活點滴，讓旅行成為情感加溫方式的同遊閨蜜，或是以旅行傳遞跨世代的關愛與美的連結母女，最後則是共同旅行也能找到專屬的ME TIME的都會夫妻。





嘉義智選假日酒店「美宿•智在慢時光」專案，即日起至12月24日，預訂即可享美學權威120分鐘仙肌V臉娃娃潤顏護理療程（價值NTD 3,800）或90分鐘阿里山薰衣草全身香氛SPA（價值NTD 3,500）二選一。

• Cheers Hour 免費參加：入住週二～週四，晚間18:00~19:00可享用特色小食、冰淇淋吧、精選酒精及無酒精飲品暢飲、延遲下午兩點退房、精選義大利氣泡酒一瓶，以及Uber Taxi乘車金200元。