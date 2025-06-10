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種子貓頭鷹、植物拓染、竹編小扇子　嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY　

▲▼ 嘉義智選假日酒店暑期再攜農業部農村發展及水土保持署南投分署 推出「暢玩農村DIY」體驗活動，響應洲際酒店集團『明日方洲』計畫，共創永續與在地價值 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義智選假日酒店響應洲際酒店集團『明日方洲』計畫，暑期攜手農業部農村發展及水土保持署南投分署，推出「暢玩農村DIY」體驗活動，共創永續與在地價值 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義智選假日酒店今夏再度攜手農業部農村發展及水土保持署南投分署，於2025年7月5日至8月30日每週六舉辦「暢玩農村DIY」手作體驗課程，帶領旅客深入嘉義農村文化，打造結合教育與樂趣的永續旅遊體驗。活動對象以入住嘉義智選假日酒店的旅客為主，採預約制參加，名額有限，詳情與報名方式請洽酒店櫃檯。

▲▼ 嘉義智選假日酒店暑期再攜農業部農村發展及水土保持署南投分署 推出「暢玩農村DIY」體驗活動，響應洲際酒店集團『明日方洲』計畫，共創永續與在地價值 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次活動響應洲際酒店集團（IHG）所倡導的『明日方洲』永續發展行動，致力於透過觀光帶動在地社區發展與文化傳承，並提供旅客寓教於樂的深度旅行體驗。

活動課程由嘉義縣三大農村社區共同參與，包括：
• 番路公興社區：種子貓頭鷹DIY
日期：7月5日、7月12日、8月2日
時間：16:00–18:00
用天然種子製作可愛的貓頭鷹造型擺飾，體驗大自然的巧思。
• 梅山瑞里社區：植物拓染DIY
日期：7月19日、8月9日、8月30日
時間：16:00–18:00
採集植物葉片進行手作拓染，感受森林的藝術魅力。
• 溪口美南社區：竹編小扇子DIY
日期：7月26日、8月16日、8月23日
時間：16:30–18:00
體驗傳統竹編技藝，製作實用又美觀的手工扇子。

嘉義智選假日酒店總經理賀威添表示，我們希望藉由與公部門及社區的合作，讓旅客不只是觀光，更能真正接觸在地文化並參與其中。這些DIY課程適合親子、朋友、獨旅旅客共同參加，讓每一位賓客都能帶走一份獨特又富含意義的嘉義回憶。

▲▼ 嘉義智選假日酒店暑期再攜農業部農村發展及水土保持署南投分署 推出「暢玩農村DIY」體驗活動，響應洲際酒店集團『明日方洲』計畫，共創永續與在地價值 。（圖／記者翁伊森翻攝）
 

▲▼ 嘉義智選假日酒店暑期再攜農業部農村發展及水土保持署南投分署 推出「暢玩農村DIY」體驗活動，響應洲際酒店集團『明日方洲』計畫，共創永續與在地價值 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義智選假日酒店暑期再攜農業部農村發展及水土保持署南投分署 推出「暢玩農村DIY」體驗活動，響應洲際酒店集團『明日方洲』計畫，共創永續與在地價值 。（圖／記者翁伊森翻攝）

 
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