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嘉義智選假日酒店 x 聖保羅　連結在地推出阿里山MiniQ餅迎賓禮

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手聖保羅 推出阿里山MiniQ餅迎賓禮 展現在地人情味與永續承諾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手嘉義在地企業聖保羅，推出阿里山MiniQ餅迎賓禮 展現在地人情味與永續承諾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義智選假日酒店積極落實永續經營與地方連結，長期以來持續選用幸福嘉義米、番路鄉茶香拌麵、柿餅及符合動物福利認證的非籠飼雞蛋等嘉義農漁牧優質食材，成為房客早餐的重要來源。酒店始終相信：「唯有根植地方，才能永續共好。」因此，自七月起再度升級支持在地品牌，攜手嘉義代表性烘焙品牌——聖保羅推出「阿里山MiniQ餅」作為每位入住的洲際優悅會會員專屬迎賓禮。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手聖保羅 推出阿里山MiniQ餅迎賓禮 展現在地人情味與永續承諾 。（圖／記者翁伊森翻攝）


MiniQ餅為聖保羅人氣商品之一，外皮香酥、餡料飽滿，經回烤後熱騰騰上桌，不僅是地道嘉義味，更象徵酒店對旅客的溫暖款待。這份貼心迎賓禮，如同嘉義人誠摯待客的精神，也體現酒店將「在地情感」與「國際待客標準」完美融合的理念。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手聖保羅 推出阿里山MiniQ餅迎賓禮 展現在地人情味與永續承諾 。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義智選假日酒店總經理賀威添表示，我們不僅僅是位於嘉義的國際品牌酒店，更要成為最能代表嘉義的國際品牌酒店。透過與在地優質品牌的深入合作，展現嘉義獨特文化、食材故事與人情溫度，讓來自世界各地的旅客，能在住宿中感受到屬於嘉義的溫度與驕傲。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手聖保羅 推出阿里山MiniQ餅迎賓禮 展現在地人情味與永續承諾 。（圖／記者翁伊森翻攝）


作為洲際酒店集團（IHG）旗下深耕永續發展的品牌之一，嘉義智選假日酒店也積極落實環保減碳政策，從食材採購、資源管理到房務用品逐步導入綠色作法，打造永續旅宿新典範。未來，酒店將持續擴大與嘉義各領域品牌的合作，為旅客提供充滿在地魅力、又符合國際期待的住宿體驗。

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