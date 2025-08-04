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Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起週五揪團享5折

▲Xpark五週年感謝祭

▲Xpark五週年感謝祭。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔、為日本西武集團旗下的都會型水生公園 Xpark，歡慶開幕五週年，推出Xpark五週年感謝祭，從桃園市民卡期間限定專屬優惠5折起，到全台民眾的「5人5折」揪團優惠，再到夜間飲食折扣，熱情回饋支持Xpark五年的每一位朋友。

Xpark表示，推出五週年共慶的五波各種優惠活動，無論你是桃園在地人、全台遊客，還是朋友聚會，都邀請你與Xpark一同分享五年來的成長與每一次的奇蹟；而為感謝桃園市民五年來的陪伴與支持，第一波推出：【桃園卡市民卡專屬】Xpark五週年+父親節喜上加喜優惠放送。

▲Xpark五週年感謝祭

▲【週五星光限定】8月份官網預購獨家優惠，星期五下午五點入館五人五折。（圖／Xpark提供）

首波活動於8/7、8/8期間限定：憑本人出示桃園市民卡現場購票，全票種直接半價起（1張卡最多可帶5人同行同享優惠），並僅限活動時段內現場購票。不得其他優惠活動併用。因應企業包場，8/7營業至18：00。

第二波：桃園市民卡優惠再延長【感謝祭有感回饋】8/9-8/31門票85折起、年底前9折起優惠不間斷。活動皆適用1張卡5人同行優惠，適合親友家庭揪團暢遊，但僅限活動時段內現場購票，並得其他優惠活動併用。

▲Xpark五週年感謝祭

▲暑期開始的全新特展，從入口的海洋之門帶領大家走進奇幻的海洋世界。（圖／Xpark提供）

第三波：【週五星光限定】全台民眾一起來！5人同行5折起，夜間遊館超值玩。
Xpark五週年祭出「全民揪團5人5折」夜間限定活動，不分縣市、不分年齡，週五晚上揪起來就是划算！
◎活動期間：8/1-8/30止，每週五晚間 17:00後入場適用。

第四波：【五週年感謝祭讓你Fun膽吃】Xfun、Xcafe晚間5點後，全品項9折，餐點、伴手禮都享折。◎活動時間：8/1-8/30，每天17:00後。

第五波：【潛入星海獨旅套票】讓企鵝陪你一起療癒一夏。入場券搭配限定「企鵝拿鐵」乙杯，於夏日午後漫步沉浸式數位海洋展《Naked Ocean 潛浸海洋》，與多樣生物相遇，享受無人打擾的療癒時光。
※套票每日限量35組，感受屬於自己的海洋故事。
◎活動時間：8/1-8/30，每週五17:00後。

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